Die Ölpreise haben sich am Donnerstagmorgen etwas stabilisiert. Nach einem Vortages-Minus von rund drei Prozent notiert Öl der Nordseesorte Brent wieder über der 83-Dollar-Marke. Nach der Zinsentscheidung seitens der Fed am Mittwochabend und der damit einhergegangenen Bewegung im Dollar, liegt der Fokus nun auf der Opec+.Nachdem die Ölpreise am Mittwoch zunächst deutlich gefallen waren, kam ab dem Abend etwas Unterstützung durch den schwächeren Dollar. Wertet der Dollar ab, werden in der US-Währung ...

