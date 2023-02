Bei Amazon sind die Bullen los. Am Mittwoch ging die Aktie des E-Commerce- und Cloudgiganten mit einem Plus von zwei Prozent aus dem Handel. Nachbörslich kletterte der Titel um 3,6 Prozent auf 108,90 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Oktober. Geht die Rally weiter? Das entscheidet sich in wenigen Stunden.

