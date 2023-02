Der starke Zinsanstieg im abgelaufenen Halbjahr hat weitere Spuren in der Produkt- und Laufzeitenstruktur am Hypothekarmarkt hinterlassen.Zürich - Finanzierungs- und Immobilien Update (FIMU) H2 2022: Die halbjährliche Publikation von MoneyPark und PriceHubble gibt eine effiziente Markteinschätzung zu Immobilienpreisen und -renditen, sowie zum Hypothekarmarkt. Die wichtigsten Erkenntnisse: Der starke Zinsanstieg im abgelaufenen Halbjahr hat weitere Spuren in der Produkt- und Laufzeitenstruktur am Hypothekarmarkt hinterlassen.

