Inflation sinkt weiter im Euro-Raum

Starker Rückgang des Anstieges der Verbraucherpreise im Januar vorzufinden.



Auf Basis erster Schätzungen teilte das europäische Statistikamt am Mittwoch eine erste Prognose zum Anstieg der Verbraucherpreise mit. Das Ergebnis dieser Prognose ist, dass die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8,5% gestiegen sind.



Die Inflation in der Euro-Zone hat sich somit weiter verringert. Das ist an die Teuerungsrate zurückzuführen, welche im Dezember bei 9,2% lag . Die Markterwartungen für die Inflation lagen im Januar bei 9,0%.









