Zusammen mit Experten hat FITBOOK den kostenlosen Trainingsplan "Fett weg in 12 Wochen" entwickelt. Er bietet sowohl Anfängern als auch Fortgeschrittenen einen auf sie zugeschnittenes Programm, das sie beim Abnehmen und Fettabbau unterstützt. Der wöchentliche Trainingsplan beinhaltet drei bis fünf abwechslungsreiche Video-Workouts, entwickelt und vorgeführt von Top-Athleten und Coaches. Die Einheiten können überall und ohne Ausrüstung durchgeführt werden.Für den zusätzlichen Motivations-Push sorgt ein kostenfreier Newsletter, der allen registrierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern sonntags zugestellt wird - mit wissenschaftlich fundierten Tipps und Fakten zum Thema Abnehmen, Training und Ernährung. So können sich die Teilnehmenden optimal auf ihr Training in der anstehenden Woche einstellen und entsprechend planen.Den kostenlosen "Fett weg in 12 Wochen"-Trainingsplan zum Abnehmen finden Sie unter folgendem Link: https://www.fitbook.de/fitness/fett-weg-in-12-wochen-trainingsplanFITBOOK ist Deutschlands größtes Online-Magazin für den Themenmix aus Fitness, Gesundheit und Ernährung.5,48 Mio. Visits im Januar 2023 (IVW)2,31 Mio. Unique User im Dezember 2022 (AGOF)