Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Situation an den Finanzmärkten bleibt geprägt von den Zinserhöhungserwartungen in Europa und den USA, so die Analysten der Helaba.Vor den Zinsentscheidungen der EZB und der BoE dürfte daher eher mit Zurückhaltung zu rechnen sein. Insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung der EZB-Zinsen in den kommenden Monaten sei die Erwartung, dass das Zinstempo bald nachlasse. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...