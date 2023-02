Für Unternehmen geeignete Lebenszyklusmanagement- und Vertriebslösung zur Revolutionierung von Skalierarkeit, Lieferung und Lebenszyklusmanagement von Softwareprodukten

Kubeark, eine offene, infrastruktur-agnostische Plattform, mit der Zielsetzung, Unternehmen bei der Begegnung ihrer Skalierbarkeits-, Lieferungs- und Lebenszyklusmanagement-Herausforderungen zu unterstützen, hat Mittel in Höhe von 2,8 Millionen US-Dollar für seine Pre-Seed-Finanzierungsrunde eingeworben. Diese Runde wurde von Credo Ventures angeführt, unter Beteiligung von Seedcamp, LAUNCHub Ventures, 500 Emerging Europe und anderen.

"Cloud-Computing bleibt auch weiterhin ein bedeutender Technologietrend mit immer mehr Unternehmen, deren Anwendungen nun cloud-native werden. Im Rahmen dieses Prozesses besteht eine große anhaltende Herausforderung für die Unternehmen darin, die Anwendungen skalierbarer zu gestalten und ihre Installation zu vereinfachen. Wir sind überzeugt, dass Kubeark diesem Bedarf durch Abstraktion der Komplexität begegnen wird und den Nutzer in die Lage versetzen kann, die Geschäftsregeln zu definieren, die eine Implementierung vorantreiben", so Ondrej Bartos, Mitbegründer und General Partner bei Credo Ventures.

Die Pandemie drängte IT-Manager, Chief Financial Officer und Chief Technology Officer dazu, flexible Cloud-Strategien zu implementieren und nötigte die Unternehmen in aller Welt, nach Tools zu suchen, die ihnen die Kontrolle ihrer geschäftskritischen Workloads und der Datenverwaltung ermöglichen."Die Softwareanbieter bemühen sich gegenwärtig um ihre Hybrid-Cloud-Infrastruktur und die Transformation von Produkten von On-Premises-Betrieben in die Cloud in großem Maßstab. Kubeark unterstützt sie dabei, eine überlegene Betriebseffizienz zu erreichen, unabhängig davon, wo sich ihre Infrastruktur befindet: vor Ort, in einer Public oder Private Cloud", erklärte Bogdan Nedelcov, Mitbegründer und CEO von Kubeark."Unsere Plattform führt in eine neue Ära, in der Softwareprodukte als überzeugende SaaS-Produkte geliefert werden, umAnbieter zu unterstützen, die Amortisation zu beschleunigen, die Hyperskalierung ihres Vertriebs zu forcierenund für jede Software unmittelbar ein SaaS-Modell bereitzustellen", ergänzte er.

Die offene infrastruktur-agnostische Plattform vereinfacht und erneuert den Weg, wie Unternehmen ihre Geschäftsmodelle entwickeln. Mit Kubeark können Softwareanbieter die Komplexität ihrer Anwendungsentwicklungslebenszyklen durch mühelose Installation, Verwaltung und Skalierung von Anwendungen in jeder Art von Infrastruktur beseitigen, von der Private oder Public Cloud bis hin zu On-Premises-Lösungen sowohl für offene als auch geschlossene Systeme.

Zu den sechs Begründern des Teams zählen der CEO Bogdan Nedelcov, Chief Technology Officer Teofil Harapcea, Vice President of Engineering Adrian Tudoran, Vice President of Customer Success George Dumitrascu, Vice President of Product Bogdan Dumitru und Mihai Faur (Mitglied des Boards). Kubeark ist in New York ansässig und unterhält Büros in Bukarest (Rumänien) und verfügt über ein Team von 20 Mitgliedern.

"Wir sind äußerst erfreut, Kubeark, ein Unternehmen, das von einem unglaublich erfahrenen Team mit Wurzeln bei dem von Seedcamp unterstützten Unternehmen UiPath gegründet wurde, unterstützen zu können. Seine holistische und dennoch vielseitige Lösung verfügt über das Potenzial, auf effiziente und sichere Weise die Skalierbarkeit zu gewährleisten ", so Reshma Sohoni, Managing Partner bei Seedcamp.

"Nahezu jedes SaaS-Unternehmen ist bestrebt, unterschiedliche Infrastrukturen für seine Kunden aufzubauen und zu verwalten. Entweder bemüht es sich um einen Do-it-yourself-Ansatz oder eine Universalmethode, um Milliarden von Dollar nicht verschenken zu müssen", so Enis Hulli, General Partner bei 500 Emerging Europe."Wir waren sofort von dem Kubeark-Team beeindruckt und sind überzeugt, dass es einzigartig positioniert ist, um die Geschäftslogik einer Kubernetes-as-a-Service-Lösung umzusetzen, um einen neuen Raum und einen noch offenen Markt zu schaffen, der den Wert von Billionen von Dollar für seine Kunden erwirtschaften kann

Die Investition wird Kubeark helfen, die Plattformentwicklung zu beschleunigen und ein starkes Netzwerk globaler Partner aufzubauen, um den Einsatz seiner Technologie voranbringen und skalieren zu können.

Über Kubeark

