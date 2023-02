Das Sportunternehmen PUMA hat einen langfristigen Vertrag mit dem amtierenden 100-Meter-Olympiasieger Marcell Jacobs aus Italien geschlossen. Jacobs wird ab dem Orlen Cup in Lodz am Samstag die Produkte des Unternehmens tragen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230202005423/de/

Das Sportunternehmen PUMA hat einen langfristigen Vertrag mit dem amtierenden 100-Meter-Olympiasieger Marcell Jacobs aus Italien geschlossen. Jacobs wird ab dem Orlen Cup in Lodz am Samstag die Produkte des Unternehmens tragen. (Photo: Business Wire)

Obwohl seine Karriere im Weitsprung begann, sicherte sich Jacobs in den letzten Jahren mehrere Titel im Sprint, unter anderem die olympischen Goldmedaillen über 100 Meter und in der 4x100 Meter Staffel. Jacobs ist auch der amtierende Europameister über 100 Meter und der Welt- und Europameister über 60 Meter in der Halle. Seine persönliche Bestzeit ist 100 Meter in 9,80 Sekunden.

"Wir sind begeistert, Marcell Jacobs, den Nachfolger Usain Bolts als 100-Meter-Olympiasieger, in der PUMA Family willkommen zu heißen", sagt Pascal Rolling, Head of Sports Marketing bei PUMA. "Mit Marcell Jacobs, Andre de Grasse, Shericka Jackson und Elaine Thomspon-Herah und vielen anderen hat PUMA im Hinblick auf die wichtigen Leichtathletik-Ereignisse in den kommenden Saisons eine fantastische Gruppe an Athlet*innen unter Vertrag."

Mit 1,1 Millionen Followern auf Instagram, wo man ihn unter dem Usernamen ‚crazylongjumper' kennt, erreicht Jacobs ein großes Publikum an Fans auf der ganzen Welt. Die Kombination aus seinen sportlichen Erfolgen und seinem persönlichen Style macht ihn zum idealen Markenbotschafter für PUMA.

Jacobs wird die PUMA evoSPEED TOKYO NITRO Leichtathletik-Spikes tragen, die mit PUMAs NITRO Elite Schaumstoff-Technologie im Vorderfuß und einer Pebax-Platte entlang der gesamten Sohle ausgezeichnete dynamische Eigenschaften bieten.

PUMA

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit 75 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu unseren Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running Training, Basketball, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit weltweit bekannten Designer-Labels und bringt damit innovative und dynamische Designkonzepte in die Welt des Sports. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 18.300 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: http://www.puma.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230202005423/de/

Contacts:

Robert-Jan Bartunek

Corporate Communications

PUMA

+49 9132 81 3134

robert.bartunek@puma.com