News von Trading-Treff.de Die FED hat sich gestern von ihrer milden Seite gezeigt. Der Markt hatte eigentlich etwas mehr Angriffslust erwartet. Doch die Worte von Jerome Powell klangen recht zufrieden, was die Indices beflügelt hat. Der Hauptakteur des Abends war jedoch META. Die Kurse sind nach der Veröffentlichung der jüngsten Quartalzahlen förmlich explodiert. Die Fakten dahinter und ein Blick in den Chart gibt es in den folgenden Zeilen und ausführlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...