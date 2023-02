Kassel (ots) -Heiko Hauser: "Wir nehmen die unabhängigen Vergleichstest der Medien genau unter die Lupe, freuen uns jedes Mal über unser gutes Abschneiden, und fragen uns zugleich immer wieder, wie wir künftig noch besser für unsere Kunden werden können."Die Finanzberatungsgesellschaft hat im aktuellen Ranking der "besten Finanzvertriebe 2023" des Wirtschaftsmagazins Capital mit vier Sternen einen der vorderen Plätze erreicht. "Darüber freuen wir uns und bedanken uns dafür", sagt Plansecur-Geschäftsführer Heiko Hauser, "zumal wir seit Jahren bei unabhängigen Vergleichstest immer wieder weit vorne rangieren."Ende letzten Jahres hatte Focus Money Plansecur zu den "Top 3" Finanzvertrieben 2022 gemessen an den Kriterien Seriosität, Vertrauen, Kundenberatung, Nachhaltigkeit, Produkt und Service gezählt. Während Focus Money hierzu zusammen mit dem Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) knapp 360.000 Nennungen in den sozialen Medien ausgewertet hatte, setzte Capital gemeinsam mit dem Münchener Institut für Vermögensaufbau (IVA) auf Stichproben anhand von 92 Beratungen.Heiko Hauser sagt: "Wir sind froh, dass sich jedes Jahr unabhängige Medien die Zeit nehmen und den Aufwand betreiben, Finanzdienstleister vergleichend nebeneinander zu stellen. Denn von den Ergebnissen profitieren nicht nur die diejenigen, die sich beraten lassen, sondern auch die Beraterschaft, also wir. Denn wir nehmen jeden Test sehr genau unter die Lupe und fragen uns jedes Mal selbstkritisch, wo und wie wir noch besser werden können im Sinne unserer Kunden. Das gilt sowohl für breit angelegte systematische Testverfahren wie Ende letzten Jahres bei Focus Money als auch für Stichprobenverfahren wie aktuell bei Capital."Plansecur ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung und Vermittlung, die Wert auf hohe ethische Grundsätze legt. Die Gruppe gehört mehrheitlich ihren Beratern, die am Unternehmen beteiligt sind; daher unterliegen sie keinen Absatz- oder Provisionsvorgaben. Kundenberatungen erfolgen über den Einzelberater hinaus anonymisiert in einem Expertenteam, um höchste Beratungsqualität zu gewährleisten. Plansecur hat das "Vordenker Forum" ins Leben gerufen, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken. Preisträger sind Norbert Walter (2008), Bischof Wolfgang Huber (2009), Paul Kirchhoff (2011), Jean-Claude Juncker (2014), Nicola Leibinger-Kammüller (2015), Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen", 2018) und Bassam Tibi (2019). Preisträger des Jahres 2022 war der Tech-Pionier Sebastian Thrun, den die Welt als "deutschen Star im Silicon Valley" bezeichnet.Pressekontakt:Weitere Informationen: Plansecur Service GmbH & Co. KG,Druseltalstraße 150, 34131 Kassel,Tel.: +49 (0)561 9355-0, E-Mail: service@plansecur.de,Web: www.plansecur.de und www.facebook.com/plansecurPresse: euromarcom public relations GmbH,Tel.: +49 (0)611 97315-0, E-Mail: team@euromarcom.de,Web: www.euromarcom.de und www.facebook.com/euromarcom (like if youlike-:)Original-Content von: Plansecur KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16062/5431401