Worms (ots) -Die Golden Voice Academy, ein Anbieter für Sprecherausbildungen, veranstaltete am 21. Januar 2023 ein exklusives Kundenevent in Frankfurt am Main mit etwa 200 Besuchern. Während der Veranstaltung teilten hochkarätige Speaker, darunter der Schauspielcoach von Elyas M'Barek, in gehaltreichen Vorträgen die aktuellsten Erkenntnisse dazu, wie man als Sprecher erfolgreich wird. Darüber hinaus hatten die Teilnehmer Gelegenheit, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und wertvolle Kontakte mit neuen Kunden oder Partnern zu knüpfen.Veranstalter Patrick Khatrao: "Dank branchenübergreifender Inhalte und bewährter Konzepte boten die Vorträge aller Speaker wertvolle Informationen für angehende Schauspieler und Sprecher, über die sich die Teilnehmer ausgiebig austauschen konnten. So war der Golden Voice Academy Day das ideale Event für alle, die ihre Stimme künftig zu Geld machen wollen."Aktuell ist die Golden Voice Academy dafür zuständig, Interessenten dabei zu unterstützen, sich als Sprecher ein weiteres Standbein aufzubauen und beispielsweise Hörbücher für Audible zu sprechen. So konnte Geschäftsführer Patrick Khatrao bereits mehr als 500 Schauspielern, Sängern und Rednern dabei helfen, mehr Geld mit ihrer Stimme zu verdienen. Das Event nutzte das Unternehmen dazu, um den Austausch unter Gleichgesinnten zu fördern und auf die aktuellen Herausforderungen der Branche hinzuweisen."Uns ging es auch darum, dass alle Teilnehmer aus ihrer gewohnten Arbeitswelt ausbrechen und sich mit anderen Sprechern über ihr Hobby unterhalten konnten. Das kam äußerst gut an, was auch die positiven Resonanzen zeigen, die uns direkt im Anschluss an unser Event erreichten. Daran wollen wir auch in Zukunft anknüpfen und weiterhin alles dafür tun, dass angehende Schauspieler, Sänger und Redner ihre Leidenschaft zum Beruf machen können", blickt Patrick Khatrao zurück.Über Patrick Khatrao:Patrick Khatrao ist Geschäftsführer der Golden Voice Academy in Worms. Als professioneller Moderator und Sprecher unterstützt er mit seinen Kursen für Sprecherausbildungen Quereinsteiger sowie etablierte Sprecher, Sänger und Schauspieler dabei, sich mit ihrer Stimme erfolgreich ein zweites berufliches Standbein aufzubauen. Mehr Informationen dazu unter: https://www.goldenvoiceacademy.de/startPressekontakt:Khatrao Consulting GmbHVertreten durch: Patrick Khatraohttps://www.goldenvoiceacademy.de/startE-Mail: kontakt@goldenvoiceacademy.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.de