Berlin (ots) -Walt Disney Lustiges Taschenbuch (LTB) rückt Donald Duck, Micky Maus und Co. mit einer besonderen Serie ins Rampenlicht: den LTB "Entenhausen Stars"! Ab dem 9. Februar gibt es alle zwei Monate ein ganz persönliches Buch mit Geschichten, die sich ausschließlich dem jeweiligen Entenhausener widmen. Damit bekommen die Stars aus Entenhausen jeweils ihren eigenen Band. Mega-Star Donald Duck macht den Anfang. Dank elf entenstarken Donald-Geschichten ist perfekter Lesespaß garantiert und der Winterblues mit Sicherheit schnell Vergangenheit.Die Auswahl der Comic-Ikonen für die ersten sechs Bände fiel dem LTB Chefredakteur Marko Andric nicht leicht. "Donald Duck und Micky Maus sind nicht die einzigen Berühmtheiten aus Entenhausen. Denn eigentlich hat fast jeder Charakter einen gewissen Star-Status in den mittlerweile 100 Jahren Walt Disney Comic-Geschichte erreicht. Aber Ehre, wem Ehre gebührt: Wir haben uns am Anfang der neuen Serie für die Entenhausen-Stars entschieden, die sich bei unseren Leserinnen und Lesern größter Beliebtheit erfreuen."Das Walt Disney Lustiges Taschenbuch "Entenhausen Stars Nr. 1" (EUR 12,00) ist ab dem 09.02.2023 im Handel und auch als Abonnement der gesamten Serie im Egmont Shop oder als Einzelausgaben unter www.egmont-shop.de erhältlich.Für Interviews mit dem LTB-Chefredakteur Marko Andric, Rezensions- und Verlosungsexemplare wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.Pressekontakt:Anja AdamPresse- und Öffentlichkeitsarbeiti.A. Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHMobil: +49 (0)16097416569E-Mail: a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8146/5431407