Mainz (ots) -"Feuerkinder - Über Leben nach der Katastrophe" / Dreiteilige Doku ab 20. Februar 2023 in der ARD Mediathek / 90-minütiger Film am 22. Februar 2023 um 20:15 Uhr im SWR FernsehenAm 3. Februar 2023 jährt sich die Brandkatastrophe von Ludwigshafen zum 15. Mal. An diesem Tag, dem Fastnachtssonntag, verliert Kamil Kaplan bei dem Brand seine Frau, zwei seiner Töchter, seine Mutter und vier weitere Familienangehörige. Die Ludwigshafener Brandkatastrophe wächst sich zu einer internationalen Krise aus, knüpft auf persönlicher Ebene aber auch untrennbare Bande zwischen den Beteiligten. "Feuerkinder - Über Leben nach der Katastrophe" erzählt die Geschichte der Menschen hinter den Schlagzeilen. Die dreiteilige Doku ist ab 20. Februar 2023 in der ARD Mediathek verfügbar, der Fernsehfilm läuft am 22. Februar 2023 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Die Brandkatastrophe von LudwigshafenDas Foto geht um die Welt: Kamil Kaplan lässt seinen sieben Monate alten Neffen Onur aus dem dritten Stock eines brennenden Hauses in Ludwigshafen fallen. Der Polizist Uwe Reuber fängt den Säugling auf und rettet ihm damit das Leben. Fünf Kinder und vier Frauen jedoch schaffen es nicht an diesem 3. Februar im Jahr 2008, sie sterben in dem Flammeninferno. Darunter sind Kamils Frau, zwei seiner Töchter sowie seine Mutter. 35 Menschen des Hauses am Danziger Platz wurden schwer- und acht schwerstverletzt. Es ist die größte Brandkatastrophe in Ludwigshafen nach dem 2. Weltkrieg. Schnell machen Gerüchte über einen fremdenfeindlichen Anschlag die Runde, denn alle Opfer sind türkischstämmig. Die Feuerwehr soll zudem absichtlich zu spät gekommen sein. In der Folge rückt die Tragödie und das Schicksal der Opfer immer mehr in den Hintergrund, die Brandkatastrophe entwickelt sich zu einer Krise in den deutsch-türkischen Beziehungen.Von Trauer und Trauma, Freundschaft und Zuversicht"Feuerkinder" erzählt die Geschichte der Menschen hinter den Schlagzeilen. Die Brandkatastrophe hat tiefe seelische Narben hinterlassen, Trauer und Trauma hat diese Menschen verändert. Die Filmmacher:innen rekonstruieren den Tag der Katastrophe und die komplizierten Ermittlungen danach. Sie lassen Opfer, Ermittler, Einsatzkräfte, Staatsanwaltschaft und Politik zu Wort kommen. "Feuerkinder" ist eine intensive Erzählung von Verlust und Trauer, aber auch von großer Freundschaft und Zuversicht und einem mutigen Neuanfang.Produktion"Feuerkinder - Über Leben nach der Katastrophe" ist eine Produktion der Autorenkombinat TV-Produktion Mainz im Auftrag des SWR. Die Autor:innen sind Gülseren Sengezer und Ekki Wetzel, ausführender Produzent ist Daniel Beißmann, Produktionsleitung hat Diana Keienburg. Die SWR Redaktion liegt bei Jürgen Flettner und Thomas Niemietz. Ab 20. Februar 2023 ist die dreiteilige Doku à 45 Minuten in der ARD Mediathek abrufbar, der 90-minütige Fernsehfilm wird am 22. Januar 2023 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen ausgestrahlt.Fotos über ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unterhttp://swr.li/swr-doku-feuerkinder-2023 und in der ARD/ZDF-Box unter https://share.ard-zdf-box.de/s/5kzP5edmzAxJMp6Pressekontakt:Claudia Lemcke, Tel. 06131 929 33293, claudia.lemcke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5431433