Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit laden wir Sie zur Teilnahme am 6. International Investment Forum (IIF) am 15. Februar 2023 ab 09:55 Uhr (MEZ) ein. Als rein digitale Live-Veranstaltung bietet das International Investment Forum (IIF) ohne Umwege Zugang zu börsennotierten Unternehmen aus Deutschland/Europa/Australien und Nordamerika. Es präsentieren sich Unternehmen aus verschiedensten Branchen wie Industrie, Software, Crypto, Biotech, Rohstoffe, Solar, Energie und anderen Bereichen. Die Unternehmen bieten einzigartige Einblicke in ihre Geschäftsmodelle und die aktuelle Unternehmensentwicklung und stehen allen Anlegern live für Fragen im Chat zur Verfügung. Bereits zum sechsten Mal seit Start im Jahr 2021 findet das IIF nun statt, das interessierte Investoren mit ausgewählten Unternehmen aus aller Welt zusammenbringt. "Das IIF hat sich bereits hervorragend als internationale Online-Investorenkonferenz etabliert und wird auch in Zukunft interessierte Investoren, Analysten und Journalisten mit Unternehmen komfortabel und einfach zusammenbringen. So haben wir bisher in den IIFs bereits 80 Unternehmen präsentiert und konnten über 2000 Teilnehmer registrieren," teilt Manuel Hölzle, Vorstand der GBC AG, als Co-Veranstalter mit. "Vor allem die weiter wachsende Anzahl professioneller Marktteilnehmer und Medienvertreter beim IIF unterstreicht, dass die Veranstaltung inzwischen einen festen Platz in den Kalendern relevanter Multiplikatoren hat", so Mario Hose, Geschäftsführer der Apaton Finance GmbH also Co-Veranstalter. Moderiert wird das IIF wieder durch unsere Analysten der GBC AG Matthias Greiffenberger und Julien Desrosiers. Es präsentieren sich folgende Unternehmen in 30-minütigen Slots: 10.00 am CET Manuka Resources (ISIN AU0000090292) - Australien 10.30 am CET Knaus Tabbert AG (ISIN DE000A2YN504) - Deutschland 11.00 am CET Unidevice AG (ISIN DE000A11QLU3) - Deutschland 11.30 am CET Vectron Systems AG (ISIN DE000A0KEXC7) - Deutschland 12.00 pm CET coinIX GmbH & Co. KGaA (ISIN DE000A2LQ1G5) - Deutschland 12.30 pm CET Advanced Blockchain AG (ISIN DE000A0M93V6) - Deutschland 01.00 pm CET First Phosphate Corp. (ISIN CA33611D1033) - Kanada 01.30 pm CET First Hydrogen (ISIN CA32057N1042) - Kanada 02.00 pm CET GoviEx Uranium (ISIN CA3837981057) - Kanada 02.30 pm CET Cardiol Therapeutics Inc. (ISIN CA14161Y2006) - Kanada 03.00 pm CET EUSOLAG European Solar AG (ISIN N.A.) Deutschland 03.30 pm CET dynaCERT (ISIN CA26780A1084) - Kanada 04.00 pm CET Almonty Industries (ISIN CA0203981034) - Kanada 04.30 pm CET Power Nickel Inc. (ISIN CA7393011092) - Kanada 05.00 pm CET Meta Materials (ISIN US59134N1046) - USA 05.30 pm CET Altech Advanced Materials (ISIN DE000A31C3Y4) - Deutschland 06.00 pm CET Saturn Oil & Gas (ISIN CA80412L8832) - Kanada 06.30 pm CET Kodiak Copper (ISIN CA50012K1066) - Kanada 07.00 pm CET Desert Gold (ISIN CA25039N4084) - Kanada 07.30 pm CET Defence Therapeutics (ISIN CA24463V1013) - Kanada Bitte melden Sie sich für das IIF ausschließlich über unsere Website www.ii-forum.com an. Die Teilnahme ist selbstverständlich kostenfrei. Wir freuen uns auf Sie! Das Konferenzteam der GBC AG und Apaton Finance GmbH

