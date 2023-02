EQS-News: Solutiance AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis

Solutiance AG: Start mit Rückenwind ins neue Geschäftsjahr - Vorläufiges Ergebnis 2022



Jahresumsatz 2022: 2.953 TEUR +44% ggü. 2021 (2.043 TEUR)

Umsatz Q4 2022: 1.237 TEUR +55% ggü. Q4 2021 (800 TEUR)

AE 2022: 4.720: TEUR +71% ggü. 2021

EBITDA 2022: -1.580 TEUR +27% zu 2021 (- 2.179 TEUR)

Jahresergebnis 2022: -1.871 TEUR +28% zu 2021 (-2.587 TEUR)

Auftragsbestand für 2023 zu Jahresbeginn 2.679 TEUR (+84% ggü. Januar 2022) Die Solutiance AG, Smartsourcing-Anbieter für den Betrieb von Immobilien, hat den Umsatz 2022 auf Basis vorläufiger Konzernzahlen um 44% auf 2.953 TEUR (Vorjahr 2.043 TEUR gesteigert. Dabei wurde, wie bereits in den Vorjahren, in Q4 mit 1.237 TEUR (Vorjahr 800 TEUR) der höchste Quartalsumsatz erzielt. Zu Beginn des vergangenen Geschäftsjahres betrug der Auftragsbestand 1.453 TEUR. Über das Geschäftsjahr hinweg konnten somit zusätzliche Aufträge mit einem Volumen von 1.500 TEUR umgesetzt werden. Dies entspricht 32% des im vergangenen Jahr gewonnenen Auftragseingangs. Mit insgesamt 148 Objekten wurden gegenüber dem Vorjahr 185% (Vorjahr 52) mehr neue Dachmanagement-Verträge geschlossen. Das damit einhergehende Auftragsvolumen wird größtenteils erst im aktuellen und in den folgenden Geschäftsjahren umsatzwirksam. Beim Umsatz mit Reparaturleistungen konnte im Vorjahresvergleich ein Wachstum in Höhe von 19% zum Vorjahr (981 TEUR) auf insgesamt 1.167 TEUR erreicht werden. Der Gesamtjahresumsatz des Geschäftsbereiches Dachmanagement belief sich damit auf 2.156 TEUR. Auch der Umsatz im Bereich des Betreiberpflichten-Controllings wuchs deutlich an. So umfassten Umsätze für die Abwicklung neuer Projekte im vergangenen Jahr insgesamt 600 TEUR, 287% mehr als im Jahr 2021 (155 TEUR). Auch die gleichzeitig um 125% gestiegenen, wiederkehrenden Umsätze aus dem laufenden Monitoring trugen mit 187 TEUR (Vorjahr 83 TEUR) hierzu bei. Insgesamt konnten 787 TEUR mit dem Betreiberpflichten-Controlling umgesetzt werden. 53 neue Verträge konnten geschlossen werden. Dazu Uwe Brodtmann, CRO der Solutiance AG: "Die Wachstumsbedingungen waren auch 2022 nicht ideal. Trotzdem haben wir beim Auftragseingang mit einem Anstieg um 71% auf 4.720 TEUR abermals einen neuen Rekordwert erzielt. Und auch im laufenden Jahr werden wir bei Auftragseingang und Umsatz weiter spürbar wachsen. Um von Photovoltaik profitieren zu können, müssen Eigentümer ihre Dächer in Stand setzen. Um rechtliche Risiken zu minimieren, müssen Betreiberpflichten erfüllt werden. In beiden Geschäftsbereichen treffen wir mit unseren Services einen Nerv, denn wir schaffen für unsere Kunden einen einzigartigen Mehrwert!" Das vorläufige Konzern-EBITDA wurde um 27% auf -1.580 TEUR nach -2.179 TEUR in 2021 verbessert. Die Verringerung der Verluste ist das Ergebnis höherer Umsätze und konsequenter Kostensenkungsmaßnahmen. Dank steigender Umsätze und weiter verbesserter Effizienz konnte die Bruttomarge, also die Differenz zwischen Umsatz und Cost of Operations, in 2022 weiter deutlich verbessert werden. Die Personalkosten stiegen im Verhältnis zum Umsatz nur leicht auf 2.480 TEUR. Dies entspricht einer Steigerung von 12% im Vergleich zu 2021 (2.215 TEUR). Das Jahresergebnis 2022 fiel mit einem Fehlbetrag von 1.871 TEUR um 28% besser aus als 2021 (2.587 TEUR). Für das laufende Geschäftsjahr rechnet der Vorstand mit einer Fortsetzung des bestehenden Wachstumskurses. Dabei stützt er sich unter anderem auf einen Auftragsbestand in Höhe von 2.679 TEUR für das aktuelle Geschäftsjahr, die deutlich ausgebaute Kundenbasis (30 Neukunden in 2022), sowie den erfolgreichen Ausbau der Zahl der Verträge mit bestehenden Kunden. Die für das Plattform-Geschäftsmodell des Unternehmens wichtige Kennzahl der jährlich wiederkehrenden Umsätze stieg im vergangenen Jahr von 915 TEUR auf 1.422 TEUR, was einem Wachstum von 55% entspricht. Gleichzeitig setzt der Vorstand auf konsequente Kostensenkung und die Kompensation von Forschung- und Entwicklungsinvestitionen mithilfe von Förderprogrammen. Für 2023 beträgt das Volumen zugesagter Fördergelder bereits 100 TEUR. Weitere Anträge befinden sich derweil in Prüfung. Dazu Jonas Enderlein, CEO der Solutiance AG: "Wir haben uns eine sehr gute Ausgangsbasis erarbeitet, um unseren dynamischen Wachstumskurs erfolgreich fortzusetzen. Auch nach nunmehr fünf aufeinanderfolgenden Quartalen mit stark steigendem Auftragseingang zeichnet sich eine positive Fortsetzung dieses Trends ab. Alleine im Januar wurden Leistungen im Wert von 534 TEUR und damit bereits 71% des Volumens des ersten Quartals 2022 beauftragt. Die Richtung stimmt - dennoch müssen wir bei unseren Prognosen noch besser werden. Daran arbeiten wir! Oberste Priorität für uns hat die Erreichung des Break Even. Dass derweil auch unser Aktienkurs wieder in die richtige Richtung geht, freut uns natürlich!"

