So großzügig wie in diesem Jahr waren Deutschlands Großkonzerne nie zuvor. Laut Schätzungen der DekaBank werden die 40 DAX-Unternehmen 2023 insgesamt 55 Milliarden Euro an ihre Aktionäre ausschütten - das sind neun Prozent mehr als im bisherigen Rekordjahr 2022. In den vergangenen 20 Jahren hat sich die ausgeschüttete Summe mehr als verfünffacht.Die im MDAX gelisteten Firmen werden in diesem Jahr 7,5 Milliarden Euro an ihre Anteilseigner auszahlen - im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von ...

