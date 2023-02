Berlin/Potsdam (ots) -



Der Programmdirektor des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), Dr. Jan Schulte-Kellinghaus, hat den Sender zum Monatswechsel auf eigenen Wunsch verlassen. Intendantin Dr. Katrin Vernau: "Der rbb dankt Jan Schulte-Kellinghaus für seine Arbeit und sein Engagement für den Sender - gerade auch in der schwierigen Zeit zu Beginn der Krise und bis zu seinem Austritt. Er gibt uns nun durch seinen Abschied zusätzlichen Gestaltungsspielraum für den Neustart im rbb. Er nimmt dabei auch erhebliche finanzielle Einbußen in Kauf und zeigt Verantwortungsbewusstsein. Das ist keineswegs selbstverständlich und ich danke ihm dafür."



Dr. Jan Schulte-Kellinghaus war seit 2017 Programmdirektor des rbb. Zuvor war er Leiter des Programmbereichs NDR Fernsehen und Koordination beim NDR. Weitere Stationen seiner beruflichen Laufbahn sind das ZDF Landesstudio Thüringen und das Boulevardmagazin "Hallo Deutschland". Er leitete im NDR die Unterhaltungsredaktion, war er für den Programmbereich Fernsehen und Koordination des Hauses NDR verantwortlich und Geschäftsführer ARD Koordination Vorabend. Seine Aufgaben im rbb hat zunächst die stellvertretende Programmdirektorin, Katrin Günther, übernommen.



