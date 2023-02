NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für DWS nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der bereinigte Vorsteuergewinn und die Entwicklung der Nettomittelflüsse des Vermögensverwalters seien schwächer als erwartet, schrieb Analyst Mandeep Jagpal in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Das Gesamtvolumen der verwalteten Mittel liege ebenfalls unter den Schätzungen./bek/ajx

