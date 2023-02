Cognitive Credit, der führende Anbieter von Kreditdaten und Analysetechnologien für Unternehmen, gibt heute die Einführung der Lizenz European Investment Grade (IG) bekannt und erweitert damit seine globale Abdeckung auf über 1.300 Emittenten.

Diese neue Lizenz umfasst detaillierte historische Finanzdaten für mehr als 300 Emittenten mit BBB-Rating, wobei im Laufe der Zeit weitere Unternehmen hinzukommen werden. Die Liste der Emittenten von European IG wurde in Zusammenarbeit mit einer Reihe von führenden Sell-Side-Firmen entwickelt und mit weit verbreiteten Anleihenindizes verglichen.

Über ein Jahrzehnt lang haben sich europäische BBB-Kredite wie ein Spread-Produkt mit geringer Volatilität entwickelt, wobei sich die Anleger in erster Linie auf den relativen Wert und nicht auf das fundamentale Kreditrisiko konzentrierten. Der jüngste Ausverkauf der Zinssätze, gepaart mit strengeren finanziellen Bedingungen und einem sich verschlechternden makroökonomischen Hintergrund, hat dieses Paradigma verändert. Diese Verschiebung im Jahr 2022 führte zu einem bemerkenswert schwierigen Jahr für Kreditrenditen, in dem der Markit iBoxx EUR Non-Financials BBB-Index um 14 fiel. (Quelle: Markit iBoxx-Indizes, S&P Global). Um ein angemessenes Risikomanagement zu betreiben und die sich aus dieser Verwerfung ergebenden Chancen zu nutzen, überdenken die Anleger, wie sie die Fundamentalanalyse in diesem Bereich verbessern können.

Sudha Sathiaseelan, Vice President of Data, sagte: "Nach der Marktvolatilität im Jahr 2022 haben wir in den letzten Monaten eng mit unseren Kunden zusammengearbeitet, um unser Angebot von European IG Anfang des Jahres einführen zu können. Diese Datenerweiterung ist eine rechtzeitige Ergänzung unseres gesamten Abdeckungsuniversums und unterstützt Kreditinvestoren bei der Suche nach neuen Möglichkeiten."

Jack Wearne, Vizepräsident für Produkt und Strategie, sagte: "Kreditinvestoren, die neue Chancen im BBB-Bereich nutzen wollen, erhalten mit dieser Erweiterung der Abdeckung die schnellsten und genauesten Daten, die nur Cognitive Credit liefern kann. Die Abonnenten erhalten ein umfassendes Verständnis der Fundamentaldaten von BBB-Unternehmen und sind in der Lage, genaue marktübergreifende Analysen für Hunderte von zusätzlichen Krediten durchzuführen."

European IG ist neben European High Yield und US High Yield die dritte Datenlizenz von Cognitive Credit, die abonniert werden kann. Alle von Cognitive Credit veröffentlichten Daten stammen aus öffentlich zugänglichen Finanzberichten, werden durch eine proprietäre maschinelle Lesetechnologie strukturiert und innerhalb von Minuten nach der Freigabe veröffentlicht dies garantiert schnelle, detaillierte und transparente Daten, die speziell für institutionelle Kreditanleger entwickelt wurden. Kunden können auf die Daten von Cognitive Credit über zwei separate Kanäle zugreifen: einen REST-API-Service und eine innovative und benutzerfreundliche Webanwendung.

Über Cognitive Credit

Bei Cognitive Credit bringen wir Technologie- und Finanzexperten zusammen, um skalierbare Lösungen zu entwickeln, die speziell für institutionelle Kreditanleger konzipiert sind. Durch die Verbindung der genauesten Fundamentaldaten auf dem Markt mit Echtzeit-Updates und einer Reihe fortschrittlicher Analysen ermöglichen wir unseren Kunden, so produktiv und aufschlussreich wie möglich zu sein.

