Frankfurt am Main (ots) -Sporthilfe-Athlet:innen wählen die Hockey-Herren-Nationalmannschaft vor Para-Ski-Weltmeisterin Linn Kazmaier und die Rodelweltmeister Toni Eggert/Sascha BeneckenDie Hockey-Herren-Nationalmannschaft ist nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft von den rund 4.000 geförderten Sporthilfe-Athlet:innen zu den "Sportlern des Monats" Januar gewählt worden. Das Team um Kapitän Mats Grambusch hatte sich im Finale gegen Titelverteidiger Belgien im Penaltyschießen mit 5:4 durchgesetzt und erstmals seit 17 Jahren wieder WM-Gold für Deutschland geholt. Nach ihrer Rückkehr aus Indien war die Mannschaft von vielen begeisterten Fans am Frankfurter Flughafen empfangen worden - und auch Deutschlands beste Nachwuchs- und Spitzensportler:innen honorierten die herausragende Leistung, indem sie die "Honamas" mit überwältigender Mehrheit auf Platz 1 wählten. Anders als bei Journalist:innen- oder Publikumswahlen stimmen bei der "Sportler:in des Monats"-Wahl ausschließlich geförderte Sporthilfe-Athlet:innen ab und geben der Auszeichnung damit ihre ganz besondere Note.Platz zwei bei der Wahl "Sportler:in des Monats" Januar belegt die erst 16-jährige Linn Kazmaier. Bei den nordischen Para-Weltmeisterschaften im schwedischen Östersund war die sehbehinderte Athletin mit ihrem Guide Florian Baumann mit vier Gold- und zwei Silbermedaillen im Skilanglauf und Biathlon die herausragende Starterin einer äußerst erfolgreichen deutschen Mannschaft, die insgesamt achtmal Gold, zwölfmal Silber und achtmal Bronze gewann.Dritte der Sporthilfe-Wahl sind die dreifachen Rodel-Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken. Bei der Heim-WM am vergangenen Wochenende in Oberhof hatte das Duo sowohl in den beiden Doppelsitzer-Wettbewerben Sprint und Klassik als auch mit der Mannschaft im Team-Wettbewerb die Goldmedaille gewonnen. Insgesamt holten die deutschen Athlet:innen bei den "Gold-Festspielen" von Oberhof acht von neun möglichen Titeln.Für ihre herausragenden Leistungen waren die Athlet:innen von der Athletenkommission im DOSB, SPORT1 und der Sporthilfe für die Wahl nominiert worden.Ergebnis:1. Hockey-Herren-Nationalmannschaft: 69,3 %2. Linn Kazmaier mit Guide Florian Baumann/Para-Ski nordisch: 20,7 %3. Toni Eggert & Sascha Benecken/Rodeln: 10,0 %Mehr zur Wahl "Sportler:in des Monats" (https://www.sporthilfe.de/ueber-uns/auszeichnungen/sportler-des-monats)