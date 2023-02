Hamburg - Der Drogenkrieg auf den Hamburger Straßen eskaliert. Jan Reinecke vom Bund Deutscher Kriminalbeamter sieht die Hamburger Polizei nicht ausreichend ausgestattet, um den Kampf der rivalisierenden Drogenbanden in den Griff zu bekommen, und fürchtet, dass auch Unbeteiligte zwischen die Fronten geraten könnten.



Nach den Waffen der Dealer werde nicht systematisch gesucht, sagte der Gewerkschafter dem Nachrichtenportal T-Online. In den vergangenen Monaten gab es in Hamburg immer wieder Schießereien, bei denen auch schon Menschen gestorben sind. Laut Reinecke stammen die Täter aus dem Drogenmilieu. Es gibt Hinweise, woher die Waffen stammen könnten, die derzeit auf den Hamburger Straßen eingesetzt werden.



So wurde 2021 ein Waffenhändler zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, der vor allem an Mitglieder der Drogen- und Rockerszene verkauft hat. Viele der Waffen, die über seinen Tisch gingen, sind aber von der Polizei noch nicht gefunden worden, wie das Magazin T-Online berichtet. Journalist und Waffensachverständiger Lars Winkelsdorf kritisiert die fehlende Aufklärung: "Die Behörden wussten Bescheid und haben es verschlafen", sagte er. Auf Anfrage schreibt die Staatsanwaltschaft, dass die Ermittlungen noch andauern.

Comeback Aktien - Fünf Top-Werte für Ihr Depot Jetzt im kostenlosen Report: Schwierige Zeiten an der Börse brauchen starke Aktien. Am besten solche, die auch noch günstig zu haben sind. Börsenprofi Lars Wißler hat fünf Top-Werte für Sie herausgesucht.