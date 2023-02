Die OBDA hat in Zusammenarbeit mit dem Keihanshin Startup Ecosystem Consortium und JETRO Osaka gemeinsam die Marke "Kansai Startup Mashups" ins Leben gerufen. Die globale Veranstaltung wird am Donnerstag, den 2. März 2023, im QUINTBRIDGE in Osaka, Japan, stattfinden. Die offene Aufzeichnung von TOKIO TERRACE wird gleichzeitig erfolgen, und der Aufruf zur Teilnahme beginnt heute.

Bei dieser Veranstaltung wird ein öffentlich aufgezeichnetes Gespräch zwischen dem Moderator der Fernsehsendung TOKIO TERRACE, der die Zukunft von Startup-Unternehmen beleuchtet, und einem ausgewählten Startup-Unternehmen, das in der Region Kansai in Japan Aufmerksamkeit erregt, stattfinden. Es gibt eine Preisverleihung für Unternehmen, die in diesem Jahr für J-Startup KANSAI ausgewählt wurden, gesponsert vom Kansai Bureau of Economy, Trade and Industry, eine virtuelle Erlebniszone von Hiroshi Sakuma, Direktor von Virtual Osaka für die Osaka-Kansai Expo 2025, und Sitzungen über die Zukunft der Region Kansai.

In der globalen Sitzung werden Pitches von Start-ups aus der Region Kansai, die die Welt verändern wollen, und von ausländischen Start-ups, die versuchen, in die Region Kansai zu kommen, sowie eine Sitzung über die Bemühungen zur Förderung offener Innovationen zwischen ausländischen Start-ups und japanischen Unternehmen stattfinden. Wir werden ein Umfeld schaffen, in dem in der Region Kansai Startups und Unternehmer entstehen, die eine aktive Rolle in der Welt spielen werden, und Unternehmer aus Japan und dem Ausland nach Kansai ziehen, um ein globales Startup-Ökosystem aufzubauen.

Diese Veranstaltung ist der erste Schritt zur Schaffung eines Systems, das zur Geburt von Einhorn-Unternehmen aus der Kansai-Region und zur Gründung und Unterstützung von Start-ups führen wird, die im Hinblick auf die Osaka-Kansai Expo 2025 und die Weltausstellung nach der Expo zu großen Höhen wachsen werden.

Kansai Startup Mashups in Osaka

Datum/Zeit: 2. März 2023, 11-18 Uhr (JST)

Ort: Hybride Veranstaltung

Programm

Sitzung 1: Eröffnungssitzung

Sitzung 2: Globale Sitzung

Sitzung 3: J-Startup KANSAI 2022 Auswahlzeremonie

Sitzung 4: TOKIO TERRACE öffentliche Aufzeichnung

Sitzung 5: KANSAI FUTURE-Sitzung

Sitzung 6: Abschlusssitzung

Anmelde-URL: https://230302-mashups-osaka-en.peatix.com

