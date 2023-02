FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1200 dänischen Kronen belassen. Der Diabetesspezialist habe sich im Schlussquartal besonders da stark gezeigt, wo es darauf ankomme, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So sei der Umsatz dank starker Verkäufe beim Diät-Medikament Wegovy stärker gewachsen als gedacht, hohe Kosten hätten aber für ein überraschend schwaches operatives Ergebnis gesorgt. Beim Ausblick seien die Dänen offenbar wegen einiger Unsicherheiten rund um Wegovy zunächst vorsichtig./tav/ajx



