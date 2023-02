Auch wenn der Chart von Börsenneuling Neon Equity AG (siehe dazu auch unsere Unternehmensvorstellung HIER) noch alles andere als aussagekräftig ist. Zwei Dinge gibt es, die boersengefluester.de nicht unterschlagen möchte: Zum einen wird die Aktie der Portfoliogesellschaft um Publity-Aufsichtsrat Thomas Olek seit Anfang Februar 2023 auch auf Xetra gehandelt, was der Liquidität - trotz des ... The post Aktuell zu Ihren Aktien: Neon Equity, LAIQON appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...