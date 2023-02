DJ MARKT USA/Verschnaufpause nach Fed - Meta haussieren nach Zahlen

Nach den kräftigen Kursgewinnen vom Vortag in Reaktion auf die Fed-Entscheidung dürfte es am Donnerstag an den US-Börsen etwas ruhiger zugehen. Der S&P-Future gewinnt 0,4 Prozent, der Nasdaq-Future liegt allerdings 1,3 Prozent im Plus. Die Nasdaq erhält Auftrieb von Meta Platforms. Die Aktie gewinnt fast 20 Prozent, nachdem die Facebook-Mutter mit dem Umsatz positiv überrascht und einen optimistischen Ausblick gegeben hat.

Der Halbleiterkonzern Qorvo enttäuschte mit dem Ausblick und ist zudem in die roten Zahlen gerutscht. Die Aktie fällt um 2,2 Prozent.

Nach Börsenschluss werden unter anderem Schwergewichte wie Amazon, Apple und Ford Geschäftszahlen vorlegen.

Konjunkturseitig gilt das Interesse den wöchentlichen Anträgen auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche, der Produktivität außerhalb der Landwirtschaft im vierten Quartal 2022 und den Dezember-Daten zu den Auftragseingängen der Industrie.

Auch die Notenbanken bleiben im Fokus. Nachdem am Mittwoch die US-Notenbank den Leitzins wie weithin erwartet um 25 Basispunkte erhöht hat, folgen am Donnerstag die Bank of England und die Europäische Zentralbank mit Zinsschritten von voraussichtlich jeweils 50 Basispunkten.

February 02, 2023

