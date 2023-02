NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Meta von 164 auf 215 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die ersten positiven Signale hinsichtlich Geschäftsimpulsen und Nutzertrends hätten sich im vierten Quartal bestätigt und hielten weiter an, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte hob seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2023 an./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2023 / 21:39 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

US30303M1027