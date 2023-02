DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:05 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.145,50 +0,3% +7,4% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.554,50 +1,1% +13,9% Euro-Stoxx-50 4.201,25 +0,7% +10,8% Stoxx-50 3.832,11 -0,1% +4,9% DAX 15.358,18 +1,2% +10,3% FTSE 7.794,21 +0,4% +4,2% CAC 7.080,84 +0,1% +9,4% Nikkei-225 27.402,05 +0,2% +5,0% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 137,12 -0,04

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,24 76,41 -0,2% -0,17 -5,2% Brent/ICE 82,38 82,84 -0,6% -0,46 -3,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 0,00 59,53 -100,0% -59,53 -21,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.953,70 1.949,90 +0,2% +3,80 +7,1% Silber (Spot) 24,42 23,98 +1,9% +0,45 +1,9% Platin (Spot) 1.024,48 1.009,00 +1,5% +15,48 -4,1% Kupfer-Future 4,16 4,11 +1,3% +0,05 +9,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise treten mehr oder weniger auf der Stelle. Auf der einen Seite stützt der etwas schwächere Dollar, auf der anderen Seite belastet weiter der am Vortag gemeldete kräftige Anstieg der US-Ölvorräte.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach den kräftigen Kursgewinnen vom Vortag in Reaktion auf die Fed-Entscheidung dürfte es am Donnerstag an den US-Börsen etwas ruhiger zugehen. Der Nasdaq-Future erhält allerdings kräftigen Auftrieb von Meta Platforms. Die Aktie gewinnt fast 20 Prozent, nachdem die Facebook-Mutter mit dem Umsatz positiv überrascht und einen optimistischen Ausblick gegeben hat.

Der Halbleiterkonzern Qorvo enttäuschte mit dem Ausblick und ist zudem in die roten Zahlen gerutscht. Die Aktie fällt um 2,2 Prozent.

Nach Börsenschluss werden unter anderem Schwergewichte wie Amazon, Apple und Ford Geschäftszahlen vorlegen.

Konjunkturseitig gilt das Interesse den wöchentlichen Anträgen auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche, der Produktivität außerhalb der Landwirtschaft im vierten Quartal 2022 und den Dezember-Daten zu den Auftragseingängen der Industrie.

Auch die Notenbanken bleiben im Fokus. Nachdem am Mittwoch die US-Notenbank den Leitzins wie weithin erwartet um 25 Basispunkte erhöht hat, folgen am Donnerstag die Bank of England und die Europäische Zentralbank mit Zinsschritten von voraussichtlich jeweils 50 Basispunkten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 4Q

14:00 NL/Ferrari NV, Jahresergebnis

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 4Q

22:03 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 4Q

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 1Q

22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 4Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 1Q

ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, ausführlichen Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie geldpolitischer Bericht Bank Rate PROGNOSE: 4,00% zuvor: 3,50% - EU 14:15 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 3,00% zuvor: 2,50% Einlagensatz PROGNOSE: 2,50% zuvor: 2,00% - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 195.000 zuvor: 186.000 14:30 Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 4Q annualisiert PROGNOSE: +2,5% gg Vq 3.Quartal: +0,8% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,5% gg Vq 3.Quartal: +2,4% gg Vq 16:00 Auftragseingang Industrie Dezember PROGNOSE: +2,0% gg Vm zuvor: -1,8% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fester - Die wie erwartet ausgefallene Zinsanhebung durch die US-Notenbank um diesmal nur 25 Basispunkte und ein weniger falkenhaft klingender Fed-Chef Jerome Powell sorgen für Kauflaune. Nach der Fed steht nun die EZB im Blick der Akteure. Sie dürfte nach allgemeiner Erwartung die Leitzinsen erneut um 50 Basispunkte auf 2,50 Prozent anheben. Weniger klar ist, welche Aussagen zum weiteren Zinskurs gemacht werden und welche Details zum Abbau der Anleihebestände sie verraten werden. Daneben läuft die Berichtssaison weiter. Die Deutsche Bank (-2%) hat im vergangenen Jahr besser abgeschnitten als erwartet. Bemängelt wird von Analysten, dass die Bank gegenüber den europäischen Wettbewerbern trotz guter Kapitalausstattung keinen Aktienrückkauf angekündigt habe. Das schwache Kapitalmarktumfeld hat der Deutsche-Bank-Tochter DWS (-4,8%) derweil einen unerwartet deutlichen Gewinnrückgang beschert. Mit sehr starken Zahlen glänzt Infineon (+7,2%). Im MDAX legen Siltronic nach der Quartalszahlenvorlage 7,1 Prozent zu. Als "sehr stark" werden die Zahlen von Shell (+2,7%) bezeichnet. Siemens Healthineers (+6,7%) hat im Auftaktquartal 2022/2023 wie erwartet deutlich weniger verdient. Das besser als erwartet ausgefallene bereinigte Ergebnis ist den DZ-Analysten zufolge ausschließlich auf eine sehr niedrige Steuerquote zurückzuführen. Neben der guten Stimmung am Gesamtmarkt machen Händler positive Analystenkommentare zu dem Unternehmen aus. Leichter zeigen sich ABB (-4,1%) nach der Vorlage des Geschäftsberichts, ebenso Roche (-1,7%). In der dritten deutschen Reihe gewinnen Formycon trotz einer Kapitalerhöhung 1,6 Prozent. Das Biosimilarunternehmen hat außerdem eine Vertriebskooperation mit Fresenius Kabi gemeldet, die laut Analysten großes Ertragspotenzial verspricht.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:41 Mi, 17:30 % YTD EUR/USD 1,1000 +0,1% 1,1002 1,0919 +2,8% EUR/JPY 141,62 -0,0% 141,49 141,18 +0,9% EUR/CHF 1,0000 +0,1% 0,9984 0,9983 +1,0% EUR/GBP 0,8913 +0,4% 0,8884 0,8870 +0,7% USD/JPY 128,75 -0,1% 128,62 129,30 -1,8% GBP/USD 1,2339 -0,3% 1,2385 1,2310 +2,0% USD/CNH (Offshore) 6,7268 +0,1% 6,7233 6,7456 -2,9% Bitcoin BTC/USD 23.809,86 +0,4% 23.802,24 23.012,49 +43,4%

Vor den Entscheidungen und begleitenden Aussagen der Bank of England (BoE) und der EZB, bei denen die EZB entschlossener erwartet werde, die Zinssätze weiter anzuheben, fällt das Pfund Sterling gegenüber dem Euro auf ein Einmonatstief. Der Euro kostet 0,8919 Pfund. Die EZB dürfte die Zinssätze um 50 Basispunkte anheben und die Notwendigkeit bekräftigen, den Kurs der geldpolitischen Straffung beizubehalten, was sie "wohl zur aggressivsten Zentralbank der G20 machen würde", sagt Vantage-Analyst Jamie Dutta. Zwar dürfte auch die BoE die Zinssätze um 50 Basispunkte anheben, sie dürfte aber angesichts rückläufiger Inflationserwartungen und des sich verlangsamenden Immobilienmarktes einen vorsichtigeren Ton anschlagen. Dazu sehen einige Analysten die Möglichkeit, dass es auch nur zu einer Anhebung um 25 Basispunkte kommen könnte.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Börsen in Asien und Australien haben am Donnerstag verhalten positiv auf die US-Zinsentscheidung und die begleitenden Kommentare reagiert. Die US-Notenbank erhöhte den Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte und drosselte damit ihr Zinserhöhungstempo. Insgesamt sahen Marktteilnehmer kein Abrücken von den bisherigen Aussagen zum künftigen Zinspfad. An den chinesischen Börsen sank der zuvor präsente leichte Optimismus. Zinssensible Sektoren wie Halbleiter und Software legten zu - sie folgten damit ihren US-Pendants. Händler warnten aber vor einer möglichen Fehleinschätzung: Eventuell liege der Markt in Sachen erhoffter Zinssenkung falsch. Beijing Kingsoft Office Software zogen um 5,2 Prozent an, Baidu um 5,8 Prozent. Marktstratege Stephen Innes von SPI Asset Management blieb aber langfristig optimistisch für den chinesischen Markt. Die aufgelaufenen Sparvermögen der Privatkunden dürften den nächsten Aufschwung bei Aktien vorantreiben", hieß es. Auch in Japan reagierte der Markt in der Breite kaum auf die US-Geldpolitik. Auch hier waren Elektronik- und Technologiewerte gesucht. Hitachi legten um 4,5 und Ibiden um 2,5 Prozent zu. Mitsubishi Electric rückten 2,7 Prozent vor - nach überzeugendem Gewinnausweis im dritten Quartal. Ansonsten bremste der feste Yen die Kurse am japanischen Aktienmarkt. In Seoul gewann Indexschwergewicht Samsung Electronics 2,8 Prozent. Der Kosmetikanbieter Amorepacific Corp (+6,8%) überraschte im vierten Quartal positiv. Die Aktie der Muttergesellschaft Amorepacific Group kletterte um 8,7 Prozent.

CREDIT

