DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:05 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.145,50 +0,3% +7,4% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.554,50 +1,1% +13,9% Euro-Stoxx-50 4.201,25 +0,7% +10,8% Stoxx-50 3.832,11 -0,1% +4,9% DAX 15.358,18 +1,2% +10,3% FTSE 7.794,21 +0,4% +4,2% CAC 7.080,84 +0,1% +9,4% Nikkei-225 27.402,05 +0,2% +5,0% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 137,12 -0,04

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,24 76,41 -0,2% -0,17 -5,2% Brent/ICE 82,38 82,84 -0,6% -0,46 -3,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 0,00 59,53 -100,0% -59,53 -21,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.953,70 1.949,90 +0,2% +3,80 +7,1% Silber (Spot) 24,42 23,98 +1,9% +0,45 +1,9% Platin (Spot) 1.024,48 1.009,00 +1,5% +15,48 -4,1% Kupfer-Future 4,16 4,11 +1,3% +0,05 +9,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise treten mehr oder weniger auf der Stelle. Auf der einen Seite stützt der etwas schwächere Dollar, auf der anderen Seite belastet weiter der am Vortag gemeldete kräftige Anstieg der US-Ölvorräte.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach den kräftigen Kursgewinnen vom Vortag in Reaktion auf die Fed-Entscheidung dürfte es am Donnerstag an den US-Börsen etwas ruhiger zugehen. Der Nasdaq-Future erhält allerdings kräftigen Auftrieb von Meta Platforms. Die Aktie gewinnt fast 20 Prozent, nachdem die Facebook-Mutter mit dem Umsatz positiv überrascht und einen optimistischen Ausblick gegeben hat.

Der Halbleiterkonzern Qorvo enttäuschte mit dem Ausblick und ist zudem in die roten Zahlen gerutscht. Die Aktie fällt um 2,2 Prozent.

Nach Börsenschluss werden unter anderem Schwergewichte wie Amazon, Apple und Ford Geschäftszahlen vorlegen.

Konjunkturseitig gilt das Interesse den wöchentlichen Anträgen auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche, der Produktivität außerhalb der Landwirtschaft im vierten Quartal 2022 und den Dezember-Daten zu den Auftragseingängen der Industrie.

Auch die Notenbanken bleiben im Fokus. Nachdem am Mittwoch die US-Notenbank den Leitzins wie weithin erwartet um 25 Basispunkte erhöht hat, folgen am Donnerstag die Bank of England und die Europäische Zentralbank mit Zinsschritten von voraussichtlich jeweils 50 Basispunkten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 4Q

14:00 NL/Ferrari NV, Jahresergebnis

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 4Q

22:03 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 4Q

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 1Q

22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 4Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 1Q

ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, ausführlichen Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie geldpolitischer Bericht Bank Rate PROGNOSE: 4,00% zuvor: 3,50% - EU 14:15 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 3,00% zuvor: 2,50% Einlagensatz PROGNOSE: 2,50% zuvor: 2,00% - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 195.000 zuvor: 186.000 14:30 Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 4Q annualisiert PROGNOSE: +2,5% gg Vq 3.Quartal: +0,8% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,5% gg Vq 3.Quartal: +2,4% gg Vq 16:00 Auftragseingang Industrie Dezember PROGNOSE: +2,0% gg Vm zuvor: -1,8% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fester - Die wie erwartet ausgefallene Zinsanhebung durch die US-Notenbank um diesmal nur 25 Basispunkte und ein weniger falkenhaft klingender Fed-Chef Jerome Powell sorgen für Kauflaune. Nach der Fed steht nun die EZB im Blick der Akteure. Sie dürfte nach allgemeiner Erwartung die Leitzinsen erneut um 50 Basispunkte auf 2,50 Prozent anheben. Weniger klar ist, welche Aussagen zum weiteren Zinskurs gemacht werden und welche Details zum Abbau der Anleihebestände sie verraten werden. Daneben läuft die Berichtssaison weiter. Die Deutsche Bank (-2%) hat im vergangenen Jahr besser abgeschnitten als erwartet. Bemängelt wird von Analysten, dass die Bank gegenüber den europäischen Wettbewerbern trotz guter Kapitalausstattung keinen Aktienrückkauf angekündigt habe. Das schwache Kapitalmarktumfeld hat der Deutsche-Bank-Tochter DWS (-4,8%) derweil einen unerwartet deutlichen Gewinnrückgang beschert. Mit sehr starken Zahlen glänzt Infineon (+7,2%). Im MDAX legen Siltronic nach der Quartalszahlenvorlage 7,1 Prozent zu. Als "sehr stark" werden die Zahlen von Shell (+2,7%) bezeichnet. Siemens Healthineers (+6,7%) hat im Auftaktquartal 2022/2023 wie erwartet deutlich weniger verdient. Das besser als erwartet ausgefallene bereinigte Ergebnis ist den DZ-Analysten zufolge ausschließlich auf eine sehr niedrige Steuerquote zurückzuführen. Neben der guten Stimmung am Gesamtmarkt machen Händler positive Analystenkommentare zu dem Unternehmen aus. Leichter zeigen sich ABB (-4,1%) nach der Vorlage des Geschäftsberichts, ebenso Roche (-1,7%). In der dritten deutschen Reihe gewinnen Formycon trotz einer Kapitalerhöhung 1,6 Prozent. Das Biosimilarunternehmen hat außerdem eine Vertriebskooperation mit Fresenius Kabi gemeldet, die laut Analysten großes Ertragspotenzial verspricht.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:41 Mi, 17:30 % YTD EUR/USD 1,1000 +0,1% 1,1002 1,0919 +2,8% EUR/JPY 141,62 -0,0% 141,49 141,18 +0,9% EUR/CHF 1,0000 +0,1% 0,9984 0,9983 +1,0% EUR/GBP 0,8913 +0,4% 0,8884 0,8870 +0,7% USD/JPY 128,75 -0,1% 128,62 129,30 -1,8% GBP/USD 1,2339 -0,3% 1,2385 1,2310 +2,0% USD/CNH (Offshore) 6,7268 +0,1% 6,7233 6,7456 -2,9% Bitcoin BTC/USD 23.809,86 +0,4% 23.802,24 23.012,49 +43,4%

Vor den Entscheidungen und begleitenden Aussagen der Bank of England (BoE) und der EZB, bei denen die EZB entschlossener erwartet werde, die Zinssätze weiter anzuheben, fällt das Pfund Sterling gegenüber dem Euro auf ein Einmonatstief. Der Euro kostet 0,8919 Pfund. Die EZB dürfte die Zinssätze um 50 Basispunkte anheben und die Notwendigkeit bekräftigen, den Kurs der geldpolitischen Straffung beizubehalten, was sie "wohl zur aggressivsten Zentralbank der G20 machen würde", sagt Vantage-Analyst Jamie Dutta. Zwar dürfte auch die BoE die Zinssätze um 50 Basispunkte anheben, sie dürfte aber angesichts rückläufiger Inflationserwartungen und des sich verlangsamenden Immobilienmarktes einen vorsichtigeren Ton anschlagen. Dazu sehen einige Analysten die Möglichkeit, dass es auch nur zu einer Anhebung um 25 Basispunkte kommen könnte.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Börsen in Asien und Australien haben am Donnerstag verhalten positiv auf die US-Zinsentscheidung und die begleitenden Kommentare reagiert. Die US-Notenbank erhöhte den Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte und drosselte damit ihr Zinserhöhungstempo. Insgesamt sahen Marktteilnehmer kein Abrücken von den bisherigen Aussagen zum künftigen Zinspfad. An den chinesischen Börsen sank der zuvor präsente leichte Optimismus. Zinssensible Sektoren wie Halbleiter und Software legten zu - sie folgten damit ihren US-Pendants. Händler warnten aber vor einer möglichen Fehleinschätzung: Eventuell liege der Markt in Sachen erhoffter Zinssenkung falsch. Beijing Kingsoft Office Software zogen um 5,2 Prozent an, Baidu um 5,8 Prozent. Marktstratege Stephen Innes von SPI Asset Management blieb aber langfristig optimistisch für den chinesischen Markt. Die aufgelaufenen Sparvermögen der Privatkunden dürften den nächsten Aufschwung bei Aktien vorantreiben", hieß es. Auch in Japan reagierte der Markt in der Breite kaum auf die US-Geldpolitik. Auch hier waren Elektronik- und Technologiewerte gesucht. Hitachi legten um 4,5 und Ibiden um 2,5 Prozent zu. Mitsubishi Electric rückten 2,7 Prozent vor - nach überzeugendem Gewinnausweis im dritten Quartal. Ansonsten bremste der feste Yen die Kurse am japanischen Aktienmarkt. In Seoul gewann Indexschwergewicht Samsung Electronics 2,8 Prozent. Der Kosmetikanbieter Amorepacific Corp (+6,8%) überraschte im vierten Quartal positiv. Die Aktie der Muttergesellschaft Amorepacific Group kletterte um 8,7 Prozent.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen sinken am Donnerstag deutlich. Der iTraxx Cross ist mit einem Stand von 396 unter die runde 400er Marke gefallen und liegt auf dem niedrigsten Niveau seit 25. April 2022. Bei den Einzeltiteln liefert neben der am Vorabend weniger falkenhaft aufgetretenen US-Notenbank die Berichtssaison Impulse. So kamen zuletzt die Prämien auf Unicredit nach guten Quartalszahlen zurück.

Nun wird auf die Zinsentscheidung der EZB am Mittag gewartet. Die Zinsstrategen der DZ Bank erwarten, dass der Zinserhöhungskurs entschlossen fortgesetzt wird mit einer Anhebung der Leitzinsen um weitere 50 Basispunkte. Zahlreiche Notenbank-Vertreter seien in jüngster Zeit Spekulationen entgegengetreten, wonach die EZB von ihrer "Forward Guidance" für die Leitzinsentwicklung abrücken könnte.

Der Preisdruck in der Eurozone habe zwar zuletzt etwas nachgelassen, doch bleibe das Inflationsziel nach wie vor in weiter Ferne. Die momentan tonangebenden Falken im EZB-Rat dürften daher durch die "Forward Guidance" die Entschlossenheit der Notenbank im Kampf gegen die Inflation weiter hervorheben.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

DEUTSCHE BANK

hält sich zu Details zu weiteren Aktienrückkäufen in diesem Jahr bislang bedeckt. "Derzeit halten wir es angesichts des gegebenen Makro- und regulatorischen Umfelds noch für zu früh, um Aussagen über den genauen Betrag und den Zeitpunkt in diesem Jahr zu treffen", sagte Vorstandschef Christan Sewing. Aktienrückkäufe seien aber "natürlich weiterhin Teil unseres Instrumentariums auch für dieses Jahr".

BIONTECH

investiert derzeit rund 40 Millionen Euro in ihre erste eigene Produktion von Plasmid-DNA in Marburg. Biontech kann künftig einen Großteil seines derzeitigen regulären Bedarfs eigenständig herstellen. Am Donnerstag besucht Bundeskanzler Olaf Scholz die Anlage.

EVONIK

hat mit dem Energieversorger EnBW einen weiteren Vertrag zur Lieferung von Strom aus dem geplanten Offshore-Windpark He Dreiht geschlossen. Nachdem im Vorjahr bereits die Abnahme von 100 Megawatt vereinbart wurde, kommen durch den zweiten Vertrag nun weitere 50 Megawatt hinzu. Laut gemeinsamer Mitteilung könne Evonik damit ab 2026 wohl mehr als ein Drittel seines Strombedarfs in Europa decken.

HOCHTIEF

hat einen Auftrag auf den Philippinen an Land gezogen. Die zur australischen Cimic Group gehörende Leighton Asia soll im Auftrag der NLEX Corp nördlich der Hauptstadt Manila eine über fünf Kilometer lange Autobahnbrücke bauen. Laut Mitteilung wird der Auftrag für Leighton Asia einen Umsatz von 161 Millionen australischen Dollar oder umgerechnet rund 105 Millionen Euro einbringen.

INFINEON TECHNOLOGIES

hat wegen stärkerer Nachfrage nach Halbleitern für industrielle Anwendungen seine Jahresprognose angehoben. Die sogenannte Segmentergebnis-Marge - der Maßstab für die operative Umsatzrendite - wird im Geschäftsjahr 2022/23 voraussichtlich bei rund 25 Prozent liegen. Das ist ein Prozentpunkt mehr als noch im November angekündigt.

LUFTHANSA GROUP

kooperiert mit dem Energiekonzern Varo Energy bei der Herstellung und Lieferung von nachhaltigen Flugkraftstoffen. Varo könnte bereits ab 2026 große Mengen Sustainable Aviation Fuel (SAF) unter anderem zum Flughafen-Drehkreuz München liefern. Die Zusammenarbeit soll auch innovative Verfahren wie die Herstellung von biogenem Wasserstoff umfassen.

SIEMENS HEALTHINEERS

Schwaches China-Geschäft sowie rückläufige Umsätze im Covid-19-Testgeschäft und Probleme mit einem Zulieferer des US-Krebsspezialisten Varian haben Siemens Healthineers zum Auftakt seines neuen Geschäftsjahres erheblich belastet. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) für die Monate Oktober bis Dezember fiel bei nahezu unveränderten Umsatz um 28 Prozent auf 647 Millionen Euro.

SILTRONIC

hat dank deutlicher Steigerungen bei Umsatz und operativem Gewinn im Schlussquartal die zuletzt angehobenen Umsatz- und Margenziele für das Gesamtjahr etwa in der Mitte der Spannen erreicht. Dabei hat der Halbleiterzulieferer nach eigenen Angaben vor allem von Preiserhöhungen und einer vorteilhaften Wechselkursentwicklung profitiert.

SÜSS MICROTEC

hat das mittelfristige Umsatz- und Ergebnisziel für 2025 bekräftigt. Der Hersteller von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie sieht sich bestens aufgestellt, um im Jahr 2025 einen Umsatz von 400 Millionen Euro und eine EBIT-Marge von mehr als 15 Prozent zu erreichen.

ABB

will sein Portfolio weiter straffen. Wie der Schweizer Technologiekonzern mitteilte, wird die Division "Smart Buildings" in den kommenden Monaten den Verkaufsprozess für den Geschäftsbereich Notbeleuchtung einleiten.

ABB

hat im vierten Quartal bei höheren Einnahmen seinen Gewinn mehr als halbiert. Grund war ein Sondereffekt: Im Vorjahreszeitraum hatte ABB einen Buchgewinn aus einer Veräußerung erzielt. Für das Jahr 2023 stellt der Konzern weiteres Wachstum bei stabiler Profitabilität in Aussicht.

ANGLO AMERICAN

hat die Produktion im vierten Quartal um 10 Prozent gesteigert und dabei vom Hochlaufen des peruanischen Quellaveco-Projekts profitiert. Dieses hat im Schlussquartal mehr als 80.000 Tonnen Kupfer produziert, wie das Bergbauunternehmen mitteilte.

BT GROUP

hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022/23 vor Steuern weniger verdient. Grund hierfür sind höhere Abschreibungen, die den Anstieg beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ausglichen.

HONDA

setzt in seinem neuen Geschäftsfeld Brennstoffzellensysteme auf die zunehmende Nutzung von wasserstoffbetriebenen Nutzfahrzeugen in den USA und China. Der japanische Autohersteller geht davon aus, dass die beiden Märkte ihm helfen werden, in dem neuen Geschäftsfeld profitabel zu werden.

HONEYWELL

hat im vierten Quartal einen Gewinnrückgang von 29 Prozent erlitten, da Einmalaufwendungen belasteten. Der Umsatz stieg aber trotz eine schwierigen operativen Umfelds um 6 Prozent. Das Wachstum werde sich aber abschwächen.

ING

hat im vierten Quartal den Gewinn stärker erhöht als Analysten erwartet haben. Das Geldhaus profitierte trotz steigender Personal- und Vertriebsausgaben von insgesamt rückläufigen Kosten.

JULIUS BÄR

hat im abgelaufenen Jahr unter dem Strich weniger verdient. Die operativen Erträge konnte die Schweizer Privatbankengruppe dank höherer Nettozinserträge nahezu stabil halten, jedoch schlugen Nettomittelabflüsse und eine geringere Kundenaktivität negativ zu Buche. Die bereinigten operativen Kosten stiegen, und die bereinigte Aufwand-Ertrags-Relation verschlechterte sich leicht im Vorjahresvergleich, sie blieb aber im Zielkorridor. Für 2022 will die Julius Bär Gruppe eine zum Vorjahr unveränderte Dividende von 2,60 Schweizer Franken je Aktie zahlen.

KKR/TELECOM ITALIA

Telecom Italia hat nach eigenen Angaben ein unverbindliches Angebot von KKR & Co. für eine Beteiligung an einer neuen Gesellschaft erhalten. Diese würde das Festnetzmanagement und die Infrastruktur des italienischen Telekommunikationsunternehmens beinhalten.

MERCK & CO

hat im vierten Quartal einen Gewinn erzielt, der die Erwartungen der Analysten übertraf. Die Prognose für 2023 blieb aber hinter den Schätzungen der Wall Street zurück.

NORDEA

hat den Gewinn im vierten Quartal gesteigert und damit die Markterwartungen übertroffen. Die Dividende wurde auf 0,88 (Vj: 0,69) Euro je Aktie angehoben. Die Bank profitierte von höheren Einlagenmargen und einem starken Wachstum bei den Unternehmenskrediten, die dem Nettozinsertrag einen Schub gaben.

OMV

hat im vierten Quartal einen Rückgang beim Nettogewinn verzeichnet, obwohl der Umsatz aufgrund höherer Marktpreise gestiegen ist. Die Dividende für 2022 wurde auf 2,80 (Vj: 2,30) Euro je Aktie erhöht. Zudem soll eine Sonderdividende von 2,25 Euro je Anteilsschein ausgeschüttet werden.

ROCHE

hat im abgelaufenen Jahr den Umsatz stabil gehalten und die eigenen Erwartungen damit erfüllt. Der Nettogewinn sank allerdings wegen Wertminderungen. Für das neue Jahr rechnet der Konzern wegen rückläufiger Verkäufe mit Corona-Tests mit einem Umsatz- und Gewinnrückgang.

SHELL

hat im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn verbucht und schließt sich damit den US-Konkurrenten an, die sich dank der steigenden Energiepreise von den frühen Verlusten in der Pandemie erholt haben.

SONY

Belastet von einem Gewinneinbruch im Film-Geschäft hat Sony im dritten Geschäftsquartal weniger verdient. In allen anderen Segmenten erzielte der japanische Elektronik- und Unterhaltungskonzern einen Gewinnanstieg. Für das Geschäftsjahr senkte die Sony Group die Umsatzprognose leicht, während der Gewinnausblick etwas erhöht wurde.

SWISS RE

strafft seine Organisationsstruktur. Die Reorganisation zielt auf einfachere Strukturen, Effizienzsteigerung und bessere Kundenbetreuung ab. Die neue Struktur soll am 3. April 2023 wirksam werden.

