Wie es bei der Deutsche Lichtmiete AG derzeit aussieht - das kann in einem aktuellen Sachstandsbericht angefordert werden. Der Insolvenzverwalter der Deutsche Lichtmiete AG hat der One Square Advisory Services S.à.r.l. in ihrer Eigenschaft als gemeinsamer Vertreter der Anleihen 2018/23 (WKN: A2NB9P), 2019/25 (WKN: A2TSCP) und 2021/27 (WKN: A3H2UH) einen aktuellen Bericht über den Fortgang des Insolvenzverfahrens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...