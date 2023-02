Neue Zertifizierung der Technologiepartner bietet hochwertige, zuverlässige Lösungen für die geschäftlichen Abläufe in Unternehmen

Userful Corporation, der führende, auf dem Enterprise-AV-over-IP-Markt tätige Anbieter von Platform-as-a-Service (PaaS), und Unilumin, ein erstklassiger Lösungsanbieter von hochwertigen LED-Display- und Beleuchtungsprodukten, haben gemeinsam mit Megapixel VR die Integration ihrer modernen AV-Technologien zertifiziert.

Mit dieser Validierung können Unternehmenskunden AV- und LED-Installationen für Kontrollräume, digitale Beschilderungen, Besprechungsräume und künstlerische Videowände modernisieren.

Die preisgekrönte, auf dem Markt bewährte Technologie und Herstellungsexpertise für LED-Displays sowie die erfolgreiche Implementierungsgeschichte von Unilumin passen hervorragend zur softwaredefinierten AV-over-IP-Plattform von Userful und bieten so eine einzigartige, zentral verwaltete, sichere und skalierbare Lösung für vielfältige AV-Geschäftsanwendungen.

"Wir freuen uns über die Zertifizierung dieser Lösung gemeinsam mit Userful, um so unsere ‚DV-LED Megapixel'-Plattformen weiter zu verbessern und den Kunden eine integrierte Auswahl für die große Bandbreite an Unternehmensanwendungen, bei denen DV-LED zum Einsatz kommt, zu bieten", sagte Chris Danley, President von Unilumin.

"Durch die Prüfung und Zertifizierung unserer Technologien ermöglichen Unilumin, Megapixel und Userful eine Weiterentwicklung von Unternehmensanwendungen und geben AV- und IT-Abteilungen die Gewissheit, dass unsere Lösung die Erwartungen erfüllt und übertrifft", so Jeremy Hochman, CEO von Megapixel.

"Wir freuen uns mit Blick auf die Weiterentwicklung unserer AV-Plattform der nächsten Generation über die Zusammenarbeit mit Technologieführern, um erstklassige Lösungen zu schaffen. Die Integration der hochmodernen Displays und Controller von Unilumin und Megapixel in die Plattform von Userful wird eine hervorragende und einzigartige Lösung für das digital transformierte Unternehmen hervorbringen", so John Marshall, CEO von Userful.

Ein zertifiziertes Lösungsprofil mit einem Überblick und Spezifikationen für diese Multiproduktlösung finden Sie unter userful.com/unilumin. Die Lösung wird öffentlich auf dem Stand von Unilumin auf der InfoComm 2023 in Orlando, Florida, vorgestellt.

Über Userful

Userful ist ein weltweit führender Platform-as-a-Service-Anbieter im Enterprise-AV-over-IP-Markt dem am schnellsten wachsenden Segment der IT-Branche, das Prognosen zufolge von heute 3 Mrd. US-Dollar auf 51 Mrd. US-Dollar bis 2027 wachsen wird und damit eine CAGR für 5 Jahre von 60 Prozent verzeichnet. Die softwaredefinierte Lösung von Userful transformiert den Markt mit einem auf Platform-as-a-Service (PaaS) basierenden Modell, das es den Kunden ermöglicht, aus einer Reihe von hochintegrierten AV-Anwendungen (SaaS-Angebote, sicher, SSO, integrierte UI) zu wählen, um moderne Serviceanforderungen im Unternehmen zu unterstützen. Von Firmenbeschilderungs- über Kontrollraumlösungen bis hin zu Streaming-Plattformen und Datenmetriken, die Lösungen von Userful ermöglichen modernisierte Geschäftsabläufe für IT-Leiter und die von ihnen unterstützten Fachabteilungen. Userful hilft Unternehmen bei der Weiterentwicklung der Arbeits-, Lern- und Führungsmethoden mithilfe von sicheren, skalierbaren und zentral verwalteten Lösungen für das Mitarbeiter- und Kundenengagement weltweit.

Über Unilumin

Unilumin ist ein führender Hersteller von LED-Displayprodukten. Auf dem Gebiet der virtuellen Produktion hat Unilumin Produkte und Dienstleistungen für verschiedene Branchen wie Film, XR, Broadcast und Werbung bereitgestellt. Mit einem Büro und einem Ausstellungsraum in New York und einer über 36.000 Quadratfuß großen Anlage in Orlando, Florida, die ein Service-Reparaturzentrum und einen "Experience Center"-Showroom umfasst, verfolgt Unilumin die Unternehmensmission "Gemeinsam für eine hellere Zukunft" durch das Angebot hochmoderner LED-Produkte mit einem fortschrittlichen Sinn für Design und Lösungen aus einer Hand.

Über Megapixel VR

Megapixel VR ist ein innovativer Technologiepartner, der auf die Bereitstellung schneller, individueller und hochmoderner LED-Verarbeitung und -Überwachung für weltweit führende Unternehmen aus den Bereichen Unterhaltung, Film und Fernsehen sowie Architektur ausgerichtet ist. Mit erstklassiger Produktdesignentwicklung, Herstellungsexpertise und erfolgreicher Installation ermöglicht Megapixel eine einzigartige visuelle Darstellung für jedes Projekt und freut sich darauf, die nächsten ikonischen Projekte der Welt Realität werden zu lassen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230201006069/de/

Contacts:

Danielle Alfaro

communications@userful.com

403-923-6723