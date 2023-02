Strasbourg (ots) -ARTE freut sich sehr, in diesem Jahr mit 26 Koproduktionen aus der ganzen Welt bei der 73. Berlinale vom 16. bis zum 26. Februar 2023 vertreten zu sein.Im Wettbewerb konkurrieren 7 Koproduktionen von Regisseurinnen wie Emely Atef, Margarethe von Trotta und Angela Schanelec mit Regisseuren wie Christian Petzold, Christoph Hochhäusler oder Phillipe Garrel um den Goldenen Bären.Diese große Zahl an Koproduktionen zeugt von dem Engagement und der ambitionierten Spielfilmpolitik von ARTE für den Autorenfilm!INTERNATIONALER WETTBEWERBBis ans Ende der NachtVon Christoph HochhäuslerDeutschland 2023WDR/ARTE, HeimatfilmDisco BoyVon Giacomo AbbruzzeseFrankreich, Belgien, Italien, Polen 2023Films Grand Huit, Dugong Films, Panache Productions, Donten & Lacroix, DIVISION, Stromboli Films, mit der Unterstützung von ARTE CofinovaLe grand chariot (The Plough)Von Philippe GarrelFrankreich, Schweiz 2022ARTE France Cinéma, Rectangle Productions, Close up FilmsIrgendwann werden wir uns alles erzählenVon Emily AtefDeutschland 2023MDR/ARTE, Pandora Film, Row PicturesIngeborg Bachmann - Reise in die Wüste (Ingeborg Bachmann - Journey into the Desert)Von Margarethe von TrottaSchweiz, Österreich, Deutschland, Luxemburg 2023ZDF/ARTE, tellfilm, AMOUR FOU Vienna, Heimatfilm, AMOUR FOU LuxembourgMusicVon Angela SchanelecDeutschland, Frankreich, Griechenland, Serbien 2022WDR/ARTE, Faktura Film, Les Films de l'Aprés-MidiRoter Himmel (Afire)Von Christian PetzoldDeutschland 2023ZDF/ARTE, Schrammfilm, Koerner Weber KaiserBERLINALE SPECIALSeneca (Seneca- On the Creation of Earthquakes)Von Robert SchwentkeDeutschland, Marokko 2023ZDF/ARTE, Filmgalerie 451, Gretchenfilm, Dropkick Pictures, Kasbah FilmsDer vermessene MenschVon Lars KraumeDeutschland 2022ZDF/ARTE, zero one film, Studiocanal FilmENCOUNTERSEl Eco -The EchoVon Tatiana HuezoMexiko, Deutschland 2023ZDF/ARTE, The Match FactoryIm toten WinkelVon Ayse PolatDeutschland 2023WDR/ARTE, MitosfilmOrlando, ma biographie politique(Orlando, my Political Biography)Von Paul B. PreciadoFrankreich 2023ARTE France, Les Films du Poisson, 24imagesPANORAMAEröffnungsfilm:The SirenVon Sepideh FarsiFrankreich, Deutschland, Luxemburg, Belgien 2023SR/ARTE, Les Films d'ici, Katuh Studio, BAC Films, LunanimeLa Bête dans la jungleVon Patric ChihaFrankreich, Belgien, Österreich 2023Aurora Films, Frakas Productions, mit der Unterstützung von ARTE CofinovaDas LehrerzimmerVon Ilker CatakDeutschland 2022ZDF/ARTE, If ProductionsSages-FemmesVon Léa FehnerFrankreich 2023ARTE France, Geko FilmsSisi und ichVon Frauke FinsterwalderDeutschland 2023BR/ARTE, w2 FilmPANORAMA DOKUMENTEIron Butterfliesvon Roman LiubyiUkraine, Deutschland 2023RBB/ARTE, Babylon 13, TrimafilmTransfarianaVon Joris LachaiseFrankreich, Kolumbien 2023ARTE France, Mujo ProductionFORUMThis is the endvon Vincent DieutreFrankreich 2023La Huit, ARTE FranceGENERATIONAnd the king said, what a FANTASTIC MACHINEVon Maximilien Van Aertryck und Axel DanielsonSchweden, USA, Frankreich 2022ARTE G.E.I.E./ SVT, Plattform Produktion, Film i Väst, Bullitt FilmWe Will Not Fade AwayVon Alisa KovalenkoUkraine, Polen, Frankreich 2023ARTE G.E.I.E. / TVP, Current Time TVPERSPEKTIVE DEUTSCHES KINOAraratVon Engin KundagDeutschland 2023SR/ARTE, ZeitgeistElahaVon Milena AboyaDeutschland 2023SWR/ARTE, Kinescope, Filmakademie Baden-WürttembergPERSPEKTIVE MATCHRequiemVon Hans-Christian SchmidDeutschlandSWR/WDR/BR/ARTE, 23/5 Filmproduktion GmbHTeheran TabuVon Ali SoozandehDeutschland, Österreich 2017ZDF/ARTE/ ORF, Little Dream Entertainment, Coop99 FilmproduktionPressekontakt:Katja Birnmeier | katja.birnmeier@arte.tv | +33 3 90 14 21 52 |presse.arte.tvOriginal-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/5431823