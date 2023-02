Mavenir, ein Anbieter von Netzwerksoftware, der mit cloudnativen, in jeder Cloud ausführbaren Lösungen die Zukunft von Netzwerken gestaltet, und Virgin Media O2 gaben heute die vollständige Migration von O2-Mobilfunkkunden zu der virtualisierten, mit Voice over LTE (VoLTE) und Voice over Wi-Fi (VoWiFi) ausgestatteten IMS-Lösung (IP Multimedia Subsystem) bekannt.

Virgin Media O2 virtualisiert derzeit sein Netzwerk und löst damit die Verbindung zwischen Hardware und Software. Mit dieser Virtualisierung kann Virgin Media O2 ein flexibleres, effizienteres Netzwerk bereitstellen, das den Kunden die Möglichkeit gibt, eine Reihe von Anwendungen zu nutzen, die alle auf derselben Plattform gehostet werden. Dieses Konzept senkt die Kosten und ebnet den Weg für künftige Innovationen und neue Dienste.

"Diese Implementierung ist ein bedeutender Meilenstein in der Umstellung auf Virtualisierung und Core Transformation von Virgin Media O2", sagte Jorge Ribeiro, Director of Service Platform Strategy Engineering. "Die Umstellung auf ein cloudnatives Software-IMS bietet uns nicht nur mehr Flexibilität und Agilität, sondern erhöht auch die Ausfallsicherheit unseres Netzes. Letztendlich werden diese Lösung und die Umstellung unseren Kunden zugutekommen und uns gleichzeitig eine Grundlage für künftige Dienste bieten."

"Virgin Media O2 arbeitet daran, sein Netzwerk zukunftssicher zu machen, indem sich das Unternehmen von der alten Infrastruktur wegbewegt und zu einem cloudnativen Softwareanbieter wird, der über ein sich selbst automatisierendes Netzwerk verfügt und Kapazitäten für zukünftige zusätzliche Abonnenten bereitstellt", so Javier Gavilan, CTO für Telefónica Global bei Mavenir.

Diese virtualisierte IMS-Implementierung bei Virgin Media O2 stärkt die Partnerschaft zwischen Telefónica und Mavenir bei der Rationalisierung aller Telefónica OpCos durch schlankere Abläufe, schnellere Implementierungen und vereinfachte betriebliche Änderungen im Netz. Die Lösung ergänzt auch die laufenden Implementierungen bei O2 Telefónica Germany und Telefónica Hispam in Mexiko, Chile, Venezuela und Kolumbien.

Mavenir stellt auf dem Mobile World Congress 2023 in Barcelona, Spanien, in der Fira Gran Via in Halle 2, Stand 2H60 aus. Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.

Über Virgin Media O2

Virgin Media O2 startete am 1. Juni 2021 und kombiniert das größte und zuverlässigste Mobilfunknetz des Vereinigten Königreichs mit einem Breitbandnetz, das die schnellsten weithin verfügbaren Breitbandgeschwindigkeiten bietet. Es handelt sich um eine kundenorientierte Organisation, die eine Reihe von Konnektivitätsdiensten an einem Ort zusammenführt und eine klare Mission hat: das Land zu modernisieren. Virgin Media O2 ist die Unternehmensmarke des 50:50-Joint-Ventures zwischen Liberty Global und Telefónica SA und eines der größten Unternehmen im Vereinigten Königreich.

Das Unternehmen verfügt über mehr als 47 Millionen Breitband-, Mobilfunk-, TV- und Festnetzanschlüsse in Großbritannien. Das eigene Festnetz deckt derzeit 15,9 Millionen Gebäude ab, während das Mobilfunknetz 99 der Bevölkerung mit 4G und mehr als 800 Städte mit 5G-Diensten abdeckt, mit dem Ziel, im Jahr 2023 einen Anteil von 50 der Bevölkerung zu erreichen.

Über Mavenir

Mavenir entwickelt die Zukunft von Netzwerken und leistet Pionierarbeit im Bereich fortschrittlicher Technologien. Im Mittelpunkt steht die Vision eines einzigen, softwarebasierten, automatisierten Netzwerks, das in jeder Cloud läuft. Als branchenweit einziger Anbieter von durchgängiger, Cloud-nativer Netzwerksoftware konzentriert sich Mavenir darauf, die Art und Weise, wie sich die Welt verbindet, zu verändern. Das Unternehmen beschleunigt die Transformation von Software-Netzwerken für mehr als 250 Kommunikationsdienstleister und Unternehmen in über 120 Ländern, die mehr als 50 der weltweiten Abonnenten bedienen. www.mavenir.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230202005062/de/

Contacts:

PR-Kontakte Mavenir:

PR@mavenir.com

Maryvonne Tubb (US)

Emmanuela Spiteri (EMEA)