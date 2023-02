Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins in der Eurozone um 50 Basispunkte angehoben. Es ist die fünfte Erhöhung in Folge, was die Märkte in dieser Form auch erwartet haben. Darüber hinaus hat die EZB angekündigt, dass "die Zinsen noch deutlich, in stetigem Tempo steigen müssen". Die Märkte reagieren relativ gelassen.Im Gegensatz zur Fed wollen die europäischen Notenbänker bei der nächsten Sitzung im März den Leitzins um weitere 50 Basispunkte erhöhen. Auch darüber hinaus sind Zinserhöhungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...