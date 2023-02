Die Software AG hat im 4. Quartal 22 erneut gemischte Ergebnisse erzielt. Das Umsatzwachstum und der organischen Bookings der Gruppe (ohne StreamSets) lagen bemerkenswerte 5% bzw. 11% über dem Konsens. Das adj. EBITA-Wachstum blieb jedoch um 5% hinter den Erwartungen zurück, was auf die unerwartet starken negativen Auswirkungen der StreamSets-Integration zurückzuführen war. Der FCF wurde nach einem bereits schwachen Q3 negativ. Die 23er Prognosen des Managements deuten auf ein moderates Wachstum der jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) und eine enttäuschende Rentabilität hin. Positiv zu vermerken ist, dass das Management ein Kostensenkungsprogramm angekündigt hat, das in den Jahren 23ff EUR 30-35 Mio. an Vorteilen bringen soll. Die Aktie ist im Jahresvergleich um ca. 32% gesunken und bietet eine gute Kaufgelegenheit. Die Experten von AlsterResearch stufen die Aktie erneut auf KAUFEN mit einem neuen Kursziel von EUR 32,00 (alt EUR 35,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Software%20AG





