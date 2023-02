San Francisco (ots) -Sysdig Inc., das führende Unternehmen für Cloud- und Containersicherheit, gab heute die Ergebnisse des Sysdig 2023 Cloud-Native Security and Usage Report (https://sysdig.com/2023-cloud-native-security-and-usage-report/) bekannt. Der sechste Jahresbericht zeigt anhand von Praxisdaten, wie globale Unternehmen aller Größen und Branchen Cloud- und Container-Umgebungen nutzen und sichern. Die Datensätze umfassen Milliarden von Containern, Tausende von Cloud-Konten und Hunderttausende von Anwendungen, die Sysdig-Kunden im vergangenen Jahr betrieben haben.Highlights:87 Prozent der Container-Images weisen große oder kritische Schwachstellen auf: Aufgrund der Natur des modernen Designs und der gemeinsamen Nutzung von Open-Source-Images sind Sicherheitsteams mit einer großen Anzahl von Container-Schwachstellen konfrontiert. Die Realität sieht so aus, dass die Teams nicht alles beheben können. Sie kämpfen damit, die richtigen Parameter zu finden, um Schwachstellen zu priorisieren und ihre Arbeitslast zu reduzieren.Nur 15 Prozent der kritischen und schwerwiegenden Schwachstellen, für die eine Lösung verfügbar ist, befinden sich tatsächlich in Paketen, die zur Laufzeit geladen werden. Durch das Filtern der tatsächlich genutzten Schwachstellenpakete können Organisationsteams ihre Bemühungen auf den kleinen Teil der behebbaren Schwachstellen konzentrieren, die ein echtes Risiko darstellen.90 Prozent der erteilten Berechtigungen werden nicht genutzt: Die Grundsätze der Zero Trust-Architektur betonen, dass Unternehmen es vermeiden sollten, übermäßig freizügige Zugriffsrechte zu gewähren. Die Daten aus dem Bericht zeigen, dass 90 Prozent von Berechtigungen ungenutzt sind.72 Prozent der Container leben weniger als fünf Minuten: Das Sammeln von Informationen zur Fehlerbehebung, nachdem ein Container verschwunden ist, ist fast unmöglich. Dazu kommt, dass die Lebensdauer eines Containers sich dieses Jahr um 28 Prozent verkürzt hat. Dieser Rückgang deutet darauf hin, dass die Unternehmen die Container-Orchestrierung immer besser nutzen, und unterstreicht den Bedarf an Sicherheit, die mit der flüchtigen Natur der Cloud Schritt halten kann.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KgTel.: 089 74747058-0sysdig@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: AlgoSec, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133739/5431864