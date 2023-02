Das Währungspaar EUR/USD konnte am Vortag nach dem US-Leitzinsentscheid deutlich ansteigen und konnte die Aufwärtsdynamik am heutigen Donnerstag zunächst weiter fortsetzen. Im Tageshoch wurden 1,103 USD markiert. Dann rutschte EUR/USD wieder ab und zeigt sich aktuell bei 1,097 USD. Dazu mit einer bärischen Tageskerze mit einem kleinen Kerzenkörper und einem langen oberen Schatten. Am Vortag hieß es im Insight: "Über der Marke von 1,090 USD wäre mit ...

