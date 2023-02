Während Unternehmen darum kämpfen, Spitzenkräfte zu halten, zeigen neue Daten von Benevity die Notwendigkeit auf, Corporate Purpose in die Unternehmenskultur zu integrieren

CALGARY, Alberta, Feb. 02, 2023, der führende Anbieter von globaler Corporate Purpose Software, stellte heute seine Talent Retention Study (Talentbindungsstudie) vor, einen Bericht von Benevity Impact Labs. Demnach haben Unternehmen festgestellt, dass die Fluktuationsrate bei neueren Mitarbeitern um 52 % niedriger ist, wenn sie an Corporate-Purpose-Programmen wie Spenden am Arbeitsplatz, Freiwilligenarbeit und Mikro-Aktionen teilnehmen.



Um den Zusammenhang zwischen der Teilnahme neuer Mitarbeiter an einem Corporate-Purpose-Programm und ihrer Betriebszugehörigkeit besser zu verstehen, hat Benevity die Daten von über 10,6 Millionen Nutzern der Benevity-Plattform in mehr als 400 Unternehmen weltweit analysiert. Die Studie zeigt auf, wie Fachleute im Bereich Corporate Social Responsibility (CSR) und im Personalwesen Mitarbeiter im Rahmen der Einarbeitung in den Dienst der guten Sache stellen und sie während ihrer Betriebszugehörigkeit in diese Programme einbinden können. Darüber hinaus werden Best Practices vorgestellt, die Unternehmen befolgen können, um die Beteiligung ihrer Mitarbeiter an Purpose-Programmen von Anfang an zu fördern und das Engagement im Laufe der Zeit zu steigern.

Die Studie kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, denn laut Gallup verursachen Mitarbeiter, die sich nicht engagieren oder aktiv davon ausgeschlossen sind, Produktivitätsverluste in Höhe von 7,8 Billionen Dollar weltweit. Die Unternehmen können Mitarbeiter - insbesondere Millennials und die Generation Z, die 46 % der Vollzeitbeschäftigten in den Vereinigten Staaten ausmachen und deren durchschnittliche Betriebszugehörigkeit nur zwei bis drei Jahre beträgt -, auf allen Ebenen effektiver einbinden, indem sie die Teilnahme an Corporate-Purpose-Programmen fördern..

Die wichtigsten Ergebnissen der Studie sind unter anderem:

Unternehmen verzeichnen eine um 52 % geringere Fluktuation bei neueren Mitarbeitern - d. h. Mitarbeitern, die seit höchstens 2,5 Jahren bei einem Unternehmen beschäftigt sind - wenn diese an ihren Corporate-Purpose-Programmen teilnehmen.

Neu eingestellte Mitarbeiter nehmen seltener an Corporate-Purpose-Programmen teil als Mitarbeiter mit längerer Betriebszugehörigkeit. Bei neuen Mitarbeitern (weniger als ein Jahr im Unternehmen) liegt die Teilnahmequote bei 6 %, gegenüber 20 % bei Mitarbeitern, die seit mehr als zwei Jahren im Unternehmen sind. Da 40 % der in der Studie befragten Mitarbeiter neu in ihrem Unternehmen sind und/oder seinen Corporate-Purpose-Plan noch nicht kennen, müssen die Unternehmen diese neuen Mitarbeiter früher und gezielter einbinden und schulen, um das kurzfristige Job-Hopping einzudämmen.

CSR-Programme haben auch Einfluss auf die Bindung von Mitarbeitern mit längerer Betriebszugehörigkeit. Bei Arbeitnehmern, die sechs Jahre oder weniger in einem Unternehmen tätig sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie das Unternehmen verlassen, um 29 % geringer, wenn sie am Purpose-Programm ihres Unternehmens teilnehmen.

Die Auswirkungen von Purpose-Programmen auf die Mitarbeiterbindung sind in allen Regionen gleich. Bei den teilnehmenden Mitarbeitern mit einer Betriebszugehörigkeit von 2,5 Jahren oder weniger sank die Fluktuation in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika um 51 %, während bei den teilnehmenden Mitarbeitern mit der gleichen Betriebszugehörigkeit im asiatisch-pazifischen Raum ein Rückgang um 50 % festzustellen war.

Die Einbindung der Mitarbeiter in CSR-Programme auf allen Ebenen und ihre frühzeitige und häufige Beteiligung sind der Schlüssel zu einer längeren Verweildauer im Unternehmen. Die Einbeziehung des Themas bei der Einarbeitung, die Verbindung von CSR-Bemühungen mit Affinity Groups oder Employee Resource Groups (ERGs) und die Suche nach Möglichkeiten, Mitarbeiter das ganze Jahr über zu Spenden und Aktionen zu ermutigen, sind nur einige der in dem Bericht hervorgehobenen Taktiken, um die Teilnahme an Purpose-Programmen zu erhöhen und letztendlich die Mitarbeiterbindung zu steigern.

"Die letzten anderthalb Jahre haben gezeigt, wie leicht Mitarbeiter Unternehmen verlassen und in andere Jobs wechseln", so Sona Khosla, Chief Impact Officer bei Benevity. "Dafür gibt es eine Reihe von Gründen, aber wir wissen, dass Arbeitnehmer, vor allem diejenigen, die neu ins Berufsleben eintreten, zunehmend Wert darauf legen, an ihrem Arbeitsplatz Sinn und Zweckhaftigkeit zu finden. Unternehmen, die ihre Mitarbeiter dazu ermutigen, Gutes zu tun, binden und gewinnen Top-Talente und stärken gleichzeitig ihre Unternehmenskultur".

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Purpose-Programme zur Mitarbeiterbindung eingesetzt werden können, lesen Sie die Benevity-Studie zur Talentbindung

Über die Studie

Benevity hat Daten von über 10,6 Millionen Arbeitnehmern in über 400 Unternehmen auf der Benevity-Plattform analysiert, wobei jeder Nutzer mindestens 14 Monate lang angemeldet war, um einen vollständigen Jahreszyklus zu ermöglichen, da einige Nutzer nur saisonal teilnehmen. Die Analyse wurde im August 2022 abgeschlossen.