Die Fed hat eigentlich geliefert, was der Markt hören wollte, die Anleger blicken nun auch auf EZB und Bank of England. Wohin dürfte die Gesamtgemengelage die Aktienmärkte in diesem Jahr treiben? Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei JPMorgan Asset Management, ordnet die Zinspolitik der Notenbanken ein und blickt auf die mögliche Inflations-und Konjunkturentwicklung. Was die Aktienmärkte und Anleihen, Rohstoffe und verschiedene Sektoren aus diesen Entwicklungen machen dürften und wie Anleger sich dafür wappnen können - darüber spricht der Kapitalmarktexperte im Interview mit DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe. Mehr dazu im Video.