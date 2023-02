© Foto: picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Rebecca Blackwell



Für Cathie Wood, CEO von Ark Invest, ist Künstliche Intelligenz (KI) der wichtigste Katalysator in allen Bereichen ihrer disruptiven Innovationsstrategie. Auf welche Titel sie wettet!

"Viele Leute sagen, dass Daten das neue Gold sind, wenn sie über die Cloud und andere Bewegungen in der Technologie sprechen. Ich denke, dass das jetzt mit Künstlicher Intelligenz noch mehr zutrifft", so Wood in der CNBC-Sendung "Squawk Box".

Die meisten der Unternehmen in ihrem Portfolio hätten zudem den sogenannten Datenvorteil, den Wood als die "geheime Zutat" betitelt. ChatGPT zum Beispiel, ein KI-generierter Chatbot, sei in der Lage, überzeugende Inhalte zu produzieren, weil er die gesamte Geschichte des Internets auswerte und Fragen auf der Grundlage dieser Geschichte beantworte, so Wood.

"Ich denke, der Schlüssel liegt hier darin, wer die geschützten Daten hat. Ich denke, dass es in dieser Branche, in der gesamten Bewegung der Künstlichen Intelligenz, zu einer starken Kommerzialisierung kommen wird."

Im September hat Ark Invest einen neuen Risikokapitalfonds aufgelegt. Dieser Fonds konzentriert sich auf technologische Innovationen und richtet sich laut CNBC an Einzelanleger mit einer Mindestanlage von 500 US-Dollar. Er investiert zu 70 Prozent in Privatunternehmen und zu 30 Prozent in börsennotierte Unternehmen. Eines der Unternehmen im Ark Venture Fund ist die private Softwarefirma MosaicML.

Exact Sciences, ein weiteres führendes Unternehmen im Bereich KI und die drittgrößte Position in Arks Innovation ETF, habe ebenfalls einen enormen "Vorteil, wenn es um Daten über Krebs geht, dank der molekulardiagnostischen Tests und dank der weltweiten Verbreitung".

Wood prognostiziert, dass die Aktie von Exact Sciences bis 2027 auf 140 US-Dollar ansteigen könnte. Am Mittwoch schloss der Titel den Handel bei rund 68 US-Dollar.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion