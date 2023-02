München (ots) -Die Flyeralarm Frauen-Bundesliga startet wieder in die Saison und alle jagen den ungeschlagenen VfL Wolfsburg. Die VfL-Frauen haben am Samstag (ab 13.45 Uhr live bei MagentaSport) gleich ein Top-Spiel: beim offensivstarken Vierten SC Freiburg, der sich unter der Trainerin Theresa Merk richtig gut entwickelt hat. "Wolfsburg ist natürlich eine Wahnsinnsmannschaft", sagt die 33jährige Merk: "Wir versuchen die kleinen wunden Punkte, die sie uns lassen, zu nutzen. Nadelstiche zu setzen." VfL-Trainer Tommy Stroot hat mit seinem Team eine "sehr intensive Vorbereitung" absolviert, "um an die Grenzen zu gehen!" Fünf Punkte Vorsprung haben der Double-Siegerinnen der letzten Saison auf den Zweiten FC Bayern (Sonntag ab 12.45 Uhr in Potsdam) und gar 7 Punkte auf Eintracht Frankfurt (Sonntag ab 15.45 Uhr in Meppen). Für MagentaSport-Expertin Kathrin Lehmann müssen die Wolfsburgerinnen liefern: "Wenn man mit diesem Team nicht Deutscher Meister wird, dann muss man Tommy Stroot sehr viele Fragen stellen." Der VfL-Trainer Stroot entgegnet: "Haben wir damit irgendwas erreicht? Nein! Wir müssen jeden Tag hart für unsere Ziele arbeiten!"Nachfolgend einige Zitate aus dem FFBL-Talk, bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Morgen startet die Frauen-Bundesliga aus der Winterpause mit SGS Essen gegen 1. FC Köln ab 19 Uhr sowie dem Topspiel am Samstag SC Freiburg gegen Meister Wolfsburg ab 13.45 Uhr. MagentaSport zeigt alle Spiele der FFBL sowie der 3. Liga live.Der FFBL-Talk von MagentaSport beschäftigt sich regelmäßig mit den wichtigsten Themen und Köpfen des Frauenfußballs. Diesmal hat Reporter Martin Piller mit Tommy Stroot, seit letzter Saison Trainer des VfL-Wolfsburg, und Theresa Merk gesprochen, die seit dieser Spielzeit die Freiburgerinnen trainiert. Expertin Kathrin Lehmann liefert steile Thesen. Gemeinsam mit Christina Rann begleitet sie das Topspiel SC Freiburg gegen Wolfsburg am Samstag live.Der Link zur neuen Folge FFBL-Talk: https://cloud.thinxpool.de/s/7mRX8gtAMzogemzSo sagt Kathrin Lehmann über den VfL Wolfsburg: "Wenn man mit diesem Team nicht Deutscher Meister wird, dann muss man Tommy Stroot sehr viele Fragen stellen." Denn: "In Wolfsburg ist man Titel gewohnt, da muss man liefern." Gleichwohl agiere Tommy Stroot "souverän als Trainer momentan". Er manage seine Stars sehr gut. Ziel müsse für Stroot neben der Deutschen Meisterschaft sein, möglichst weit in der Champions League zu kommen: "Ich messe ihn an der Champions League. Wenn er nicht mindestens ins Halbfinale kommt, dann stelle ich ihn in Frage."Tommy Stroot kontert mit einem Grinsen: "Ich muss mich auf jeden Fall mal mit der Kathrin zusammensetzen!" Aber auch wenn der 34jährige den Titel nicht deutlich als Ziel vorgibt: "Wir wissen, dass wir höchste Ambitionen haben!"Stroot gewann in seinem ersten Trainerjahr in Wolfsburg gleich das Double, selbstverständlich war das nicht aus seiner Sicht. "Wir hatten einen kompletten Umbruch" - neues Team, neuer Trainerstab und auch vor der laufenden Saison wurde wieder fleißig eingekauft. Das Ergebnis: der VfL Wolfsburg rangiert nach 10 Spieltagen mit 30 Punkten und 35:5 Toren solide an der Spitze. "Haben wir damit irgendwas erreicht? Nein! Wir müssen jeden Tag hart für unsere Ziele arbeiten!"Der Wolfsburg-Trainer Tommy Stroot hat nach einer sehr intensiven Vorbereitung, um die Grenzen neu zu definieren, natürlich einen Sieg in Freiburg im Kopf: "Wir haben uns vorgenommen, das Spiel zu gewinnen. Das erwartet auch jeder von uns."Theresa Merk, Trainerin des SC Freiburg, wirkt da sehr gelassen. Sie war selbst 2 Jahre Co-Trainerin beim VfL, kennt den Druck und erinnert sich nun gern daran, wie schwierig Siege in Freiburg sind. "Wolfsburg ist natürlich eine Wahnsinnsmannschaft", sagt die 33jährige Merk: "Wir versuchen die kleinen wunden Punkte, die sie uns lassen, zu nutzen. Nadelstiche zu setzen."Die Fußball-Lehrerin Merk lässt gern offensiv spielen, mit 25 Treffern haben die Freiburgerinnen die drittmeisten Tore geschossen, aber auch schon 17 Gegentore kassiert: "Unser Spiel ist ein stückweit risikobehaftet." Die Mannschaft habe sich, so Merk, im Defensiv-Verhalten schon verbessert. Die Trainerin sieht mit 19 Punkten als Vierte den 3. Platz nicht als zwingendes Ziel an. "Wenn's dann mal passiert, ist es schön. Wir müssen erstmal hier ein stabiles Konstrukt auf die Beine stellen!" Aber Wolfsburg würde sie schon gern ärgern.Die FFBL komplett live - Start der ÜbertragungszeitenFreitag, 3.02 2023Ab 19 Uhr: SGS Essen - 1.FC KölnSamstag, 4.02.2023Ab 13.45 Uhr: SC Freiburg - VfL WolfsburgSonntag, 5.02.2023Ab 12.45 Uhr: Turbine Potsdam - Bayern München, TSG Hoffenheim - MSV DuisburgAb 15.45 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - SV Werder Bremen, SV Meppen - Eintracht FrankfurtDie 3. Liga komplett live bei MagentaSport:Freitag, 03.02.2023Ab 18.30 Uhr: SC Freiburg II - SpVgg. BayreuthSamstag, 04.02.2023Ab 13.45 Uhr in der Konferenz oder als Einzelspiel: 1. FC Saarbrücken - SV Elversberg, FSV Zwickau - SV Meppen, Dynamo Dresden - Hallescher FC, FC Ingolstadt - BVB II, VfL Osnabrück - Erzgebirge Aue, SV Wehen Wiesbaden - Viktoria KölnSonntag, 05.02.2023Ab 12.45 Uhr: VfB Oldenburg - TSV 1860 MünchenAb 13.45 Uhr: RW Essen - MSV DuisburgMontag; 06.02.2023Ab 18.45 Uhr: SC Verl - Waldhof MannheimPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5431947