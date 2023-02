Die Organisation der Arabischen Liga für Bildung, Kultur und Wissenschaft (Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization, ALECSO) wird in Zusammenarbeit mit der saudischen Nationalen Kommission für Bildung, Kultur und Wissenschaft (Saudi National Commission for Education, Culture and Science, SNC) die Auftaktveranstaltung einer bedeutenden internationalen Konferenz zum Thema Kultur, Wissenschaft und Bildung im 21. Jahrhundert ausrichten.

Die Konferenz mit dem Titel "Future of Education, Science, and Culture International Organizations Forum" (FESCIOF) wird an zwei Tagen, vom 8. bis 9. März 2023, im King Abdullah Petroleum Studies and Research Center (KAPSARC) in der saudischen Hauptstadt Riad stattfinden und es werden eine Reihe bedeutender internationaler Organisationen aus den Bereichen Bildung, Kultur und Wissenschaft vertreten sein.

Im Rahmen der FESCIOF wird eine beispiellose Begegnung internationaler Organisationen und globaler Institutionen aus einer Vielzahl von Sektoren zustande kommen. Ziel dieses Treffens ist es, die Zusammenarbeit zu fördern und den sektorübergreifenden Dialog zu erleichtern.

Es werden namhafte internationale und multilaterale Organisationen, regionale Institutionen, nationale und regionale politische Entscheidungsträger, Vertreter internationaler und regionaler Entwicklungsbanken, internationale und nationale akademische Institutionen, internationale und regionale Organisationen und Institutionen, große globale und regionale Unternehmen, karitative Stiftungen, Nichtregierungsorganisationen und eine Vielzahl von Fachleuten erwartet.

Die Konferenz soll als Plattform dienen, um die Beziehungen zwischen internationalen und multilateralen Organisationen zu stärken und einen Raum für den effektiven Austausch von Ideen und Lösungsansätzen für globale Herausforderungen zu schaffen. Zudem sollen im Rahmen des FESCIOF gemeinsame richtungsweisende Initiativen auf sektoraler Ebene entwickelt werden.

Prinz Badr bin Abdullah bin Farhan Al-Saud, saudischer Kulturminister und Vorsitzender der saudischen Nationalen Kommission für Bildung, Kultur und Wissenschaft, kommentierte die Ankündigung mit den Worten: "Ich bin stolz, unsere Partnerschaft mit ALECSO ankündigen zu können. Gemeinsam werden wir das allererste Future of Education, Science, and Culture International Organizations Forum ausrichten und das FESCIOF wird ein echter Meilenstein im Hinblick auf die Abstimmung von Zielen über Sektoren hinweg sein und einen spürbaren positiven Wandel herbeiführen."

"Wir freuen uns auf unsere Gastgeberrolle beim FESCIOF in Riad, das internationalen Organisationen in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Kultur und ihren erweiterten Ökosystemen neue Möglichkeiten eröffnen wird."

"Um wirklich etwas zu bewirken, bedarf es einer Sektoren und Länder verbindenden Zusammenarbeit. Dank dieser Plattform werden die teilnehmenden Organisationen von den Stärken der jeweils anderen profitieren können."

Der Generaldirektor der ALECSO, S.E. Prof. Dr. Mohamed Ould Amar, erklärte: "Die ALECSO ist stolz auf die Zusammenarbeit mit unserem wichtigsten Partner, SNC, mit dem wir diese globale und äußerst wirkungsvolle Initiative ins Leben gerufen haben."

"Wir hoffen, dass das FESCIOF ein Katalysator für neue Synergien sein kann und dazu beiträgt, Silos zu überwinden. Wir sind überzeugt, dass die Konferenz durch die Schaffung gemeinsamer Initiativen, die Partnerschaften und ein neues Verständnis zwischen den Sektoren fördern, konkrete Ergebnisse bringen wird."

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230201005480/de/

