Zeus, das global operierende, in irischem Besitz befindliche Unternehmen für Verpackungslösungen, gab heute die Übernahme von Polpack bekannt, einem in Polen führenden Unternehmen für den Vertrieb von Verpackungsmaterialien und für Verpackungsmaschinenlösungen. Dies ist der erste Schritt im Rahmen der Übernahmestrategie 2023 von Zeus, mit der das Unternehmen seine Aktivitäten in ganz Europa weiter konsolidieren wird.

Polpack, ein Unternehmen im Privatbesitz, wurde im Januar 1993 gegründet und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von mehr als 8,5 Millionen Euro. Der Hauptsitz von Polpack befindet sich in der Hauptstadt Warschau. Das Unternehmen betreibt sieben Verkaufsniederlassungen in verschiedenen Regionen Polens, die durch Lager-, Logistik- und Produktionseinrichtungen unterstützt werden. Mit über 40 Mitarbeitenden bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für einen breit gefächerten Kundenstamm. In den vergangenen zwölf Monaten hat Zeus durch Übernahmen einen zusätzlichen Umsatz von 75 Millionen Euro erzielt. Die jüngste Übernahme ist der Beginn eines Programms mit weiteren Wachstumsplänen für das Jahr 2023, mit dem das Unternehmen einen Umsatz von mehr als 500 Millionen Euro erreichen möchte.

Keith Ockenden, CEO von Zeus, äußerte sich dazu folgendermaßen: Wir haben Zeus Polen im Jahr 2010 gegründet und erwirtschaften heute einen Umsatz von mehr als 5 Millionen Euro. Wir bieten eine umfassende Palette an Verpackungslösungen für die Lebensmittelindustrie, den Einzelhandel, die verarbeitende Industrie, den E-Commerce-Bereich sowie für externe Logistikdienstleister (3PL-Unternehmen). Die Übernahme von Polpack stellt eine ideale Ergänzung unserer Geschäftstätigkeit in Polen dar und eröffnet Synergien zur Nutzung von Größenvorteilen, zur Steigerung der betrieblichen Effizienz und zur Erweiterung unseres Produkt- und Dienstleistungsangebots für unseren gemeinsamen Kundenstamm."

"In den beiden vergangenen Jahren hat Zeus seine Präsenz in Europa strategisch ausgebaut und ist nun in 16 Ländern tätig. Die Fähigkeiten von Polpack bei der Bereitstellung von Verpackungs- und Maschinenlösungen ergänzen unsere Strategie, unser Angebot im Bereich der Industrie- und Transportverpackungen in ganz Europa zu diversifizieren, so dass wir unseren Kunden die Möglichkeit anbieten können, ihre Lieferketten zu konsolidieren und einen höheren Mehrwert zu erzielen."

Der Eigentümer von Polpack, Wojciech Zdzieborski, kommentierte dies wie folgt: "Der heutige Tag ist ein neuer Schritt in der Geschichte von Polpack. Wir freuen uns, künftig mit Zeus zusammenzuarbeiten und die globale Reichweite und Infrastruktur des Unternehmens mit unserer Erfahrung, unserem technischen Know-how, unserem Wissen und unserer Kenntnis der Kundenbedürfnisse in den Bereichen Verpackungsmaschinen, Entwicklung und Herstellung zu verbinden. Diese Kooperation wird die Produktivität und die Effizienz steigern und unseren Kunden einen größeren Mehrwert bringen."

Brian O'Sullivan, Gründer von Zeus, ergänzte: "Unsere Geschäftstätigkeit hat uns im Laufe der Jahre die Möglichkeit eröffnet, unsere Kompetenzen zu stärken, unser Angebot zu erweitern und neue Disziplinen zu erlernen. Die Aufnahme der Unternehmen von Polpack in unsere Familie wird die Palette der Lösungen, die wir unseren Kunden anbieten, ergänzen, unser technisches Know-how in Polen verbessern und unsere Ressourcen in ganz Europa stärken."

Zu den Kunden von Zeus zählen Kaufland, Lidl, Aldi, ABP, Harrods, Ryanair und McDonalds. Zeus wurde 1998 von Brian O'Sullivan gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 900 Mitarbeitende.

