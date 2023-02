Die neue Managed-SASE-Lösung baut auf der Managed Campus Networks-Plattform von NTT auf und bietet Kunden erweiterte Möglichkeiten, neue Funktionen sowie einen vollständig gemanagten End-to-End-Service für Unterstützung und Betrieb kritischer Netzwerkinfrastrukturen

NTT Ltd., ein weltweit führendes Unternehmen für IT-Infrastrukturen und -Dienstleistungen, hat heute die Aufnahme von Palo Alto Networks Prisma SASE in sein Managed Campus Networks-Portfolio bekannt gegeben. Bei dem neuen Angebot handelt es sich um eine umfassende verwaltete Secure Access Service Edge (SASE)-Lösung, die SD-WAN, Sicherheit aus der Cloud sowie eine verbesserte Automatisierung und Berichterstellung beinhaltet. Die durchgängige Lösung soll Unternehmen bei der Bewältigung der aktuellen Herausforderungen der digitalen Transformation unterstützen und flexiblere Arbeitsweisen ermöglichen.

Durch die Integration von Netzwerk- und SD-WAN-Funktionalität mit cloudbasierter Sicherheit ermöglicht die Lösung NTT-Kunden den sicheren Zugang zu Anwendungen und sensiblen Daten, unabhängig vom Standort und ohne Kompromisse in Bezug auf Leistung und Benutzerfreundlichkeit. Die fortschrittlichen AIOps- und Automatisierungsfunktionen der Plattform tragen ebenfalls zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Sicherheit bei.

Mit der Reduzierung der Anzahl der Anbieter, Tools und Technologie-Stacks, die zur Unterstützung des Geschäftsbetriebs benötigt werden, bietet NTT Managed Campus Networks mit Prisma SASE Unternehmen sofortige und kontinuierliche Einsparungen. Die Lösung ist ein einfaches und skalierbares Modell mit Zugangspunkten, die auf die individuellen Kundenbedürfnisse abgestimmt sind. Mit der vollständig verwalteten Lösung können Unternehmen außerdem knappe IT-Ressourcen schonen und die mit der Verwaltung einer globalen Netzwerk- und Sicherheitsinfrastruktur einhergehende Komplexität reduzieren.

"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Palo Alto Networks zur Bereitstellung dieses kompletten Managed SASE-Angebots. Auf diese Weise helfen wir den Kunden, die Herausforderungen zu meistern, mit denen das betriebliche Umfeld der Unternehmen von heute konfrontiert ist", so Sunil Kishore, Senior EVP Managed Network and Collaboration Services Division von NTT Ltd. "Die Vielfalt unserer kombinierten technischen Ressourcen und Dienstleistungskapazitäten in Kombination mit der globalen Präsenz von NTT wird es uns ermöglichen, Lösungen selbst für die komplexesten Unternehmensanforderungen zu entwickeln, zu liefern und zu verwalten."

"Der erstklassige Service, der Support und die umfassenden SLAs von NTT bilden eine starke Managed-Service-Grundlage für unsere Single-Vendor-SASE-Lösung", ergänzte Anand Oswal, Senior Vice President of Products, Network Security von Palo Alto Networks. "NTT Managed Campus Networks mit Palo Alto Networks Prisma SASE wird wesentlich dazu beitragen, dass Unternehmen ihre digitale Transformation durch verbesserte betriebliche Effizienz, Agilität und effektives Management von Cloud-Umgebungen absichern und eine echte Zero-Trust-Lösung zum Schutz der verteilten Mitarbeiter von heute bereitstellen können."

"Konventionelle Sicherheitsvorkehrungen werden den Anforderungen heutiger verteilter Netzwerke nicht gerecht", erklärte Brian Washburn, Research Director, Service Provider Enterprise Wholesale von Omdia. "Das SASE-Framework kombiniert SD-WAN mit Cloud-basierter Sicherheit zum Schutz von Standorten, Clouds, Rechenzentren und externen Mitarbeitern. Der NTT Managed Campus Networks Service mit Palo Alto Networks Prisma SASE ermöglicht es Unternehmen, ihr Netzwerk und ihre Sicherheit aufzurüsten oder Lücken zu schließen, und wird über ein flexibles Cloud-Modell bereitgestellt."

