Die Euphorie unter Anlegern ist nach den wichtigen Zinsentscheiden in dieser Woche ungebrochen. Fondsmanager Max Otte vom Institut für Vermögensentwicklung sieht darin jedoch eher "kurzfristige Strohfeuer". Die Zinspolitik der Notenbanken ändere nichts an den langfristigen Faktoren bei der Aktien-Auswahl, stellt Otte klar. Bei vielen Tech-Aktien, die im vergangenen Jahr abgestraft worden waren und jetzt starke Comebacks feiern, sieht Otte weiter glänzende Chancen für Anleger. Auch in der Ölbranche gebe es nach den Rekordzuwächsen des vergangenen Jahres noch Luft nach oben. Seine Begründung: Die Ölpreise dürften noch länger hoch bleiben, gleichzeitig sei in den vergangenen Jahren zu wenig in die Exploration investiert worden. Er sei fest überzeugt, dass Exxon, Chevron und Co. Anlegern noch eine Weile lang viel Freude bereiten können. Welche berühmte Value-Perle für ihn ein absolutes Basisinvestment ist und welche Kriterien er an Investmententscheidungen knüpft: Die Antworten gibt es im Video!