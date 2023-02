Veritas Capital ("Veritas"), ein führender Investor für Unternehmen, die an der Schnittstelle zwischen Technologie und Regierung tätig sind, gab heute bekannt, dass eine Tochtergesellschaft von Veritas den Erwerb von Wood Mackenzie von Verisk (Nasdaq: VRSK) abgeschlossen hat.

Wood Mackenzie ist ein weltweit anerkannter Branchenführer, der seit nahezu 50 Jahren Qualitätsdaten, Analysen und Erkenntnisse bereitstellt, um den Energiesektor, die Erneuerbare-Energien- und die Rohstoffbranche mit Energie zu versorgen. Die Wood Mackenzie Lens Plattform stellt Analysefunktionen und Know-how von Weltklasse zur Verfügung, um wichtige Entscheidungsprozesse für langjährige Kunden des Unternehmens voranzutreiben, die an vorderster Front des sich rasch entwickelnden Energiesektors tätig sind. Wood Mackenzie ist als Beratungsunternehmen für die gegenwärtige Energiewirtschaft tätig, um den Kunden maßgebliche Energiedaten und Analysefunktionen zu bieten mit der mutigen Zielsetzung einer Veränderung der Art und Weise, wie die Welt mit Energie versorgt werden soll. Das erworbene Unternehmen wird unter der Leitung von Mark Brinin stehen, der vom Co-President zum CEO befördert wurde. Joe Levesque wurde zum President und CEO ernannt.

Mark Brinin, CEO von Wood Mackenzie, erklärte: "Wir sind äußerst erfreut, das nächste Kapitel für Wood Mackenzie in Partnerschaft mit Veritas aufschlagen zu dürfen. Die Partnerschaft mit einem Unternehmen mit der Erfolgsbilanz von Veritas platziert uns in einer einzigartigen und beneidenswerten Peergroup, um zu unseren Wurzeln als eigenständiges Unternehmen zurückkehren zu können. In Veritas haben wir einen strategischen Partner gefunden, der uns in die Lage versetzen wird, einen größeren Nutzen für unsere Kunden zu erzielen, sowohl in den von uns in den letzten fünf Jahrzehnten bedienten reifen Märkten als auch in dem sich weiterentwickelnden Elektrizitäts- und Erneuerbare-Energien-Sektor, der gegenwärtig die globale Energiewende vorantreibt."

Veritas bringt fundierte Branchenkenntnisse und betriebliche Expertise in das Unternehmen Wood Mackenzie ein. Als Hauptinvestor in technologiefähige und Technologieunternehmen, die kritische Produkte, Software und Serviceleistungen für Regierungs- und Geschäftskunden aus aller Welt bereitstellen, wird Veritas nun Wood Mackenzie unterstützen, da es auch weiterhin eine bedeutende Rolle bei der Beschleunigung des globalen Übergangs in eine nachhaltige Zukunft spielen wird.

"Wir sind hocherfreut, Wood Mackenzie im Portfolio von Veritas und als Partner unseres Teams begrüßen zu dürfen, um seine nächste Wachstumsphase voranzutreiben", so Ramzi Musallam, CEO und Managing Partner von Veritas. "Aufrund seiner jahrzehntelangen Führungsrolle und Innovationsführerschaft in der Energiebranche ist Wood Mackenzie hervorragend positioniert, um die entscheidenden Einblicke, die seiner wachsenden Kundenbasis in der gesamten Energie- und Erneuerbare-Energien-Wertschöpfungskette zur Verfügung gestellt werden, zu erweitern und zu verbessern."

Morgan Stanley fungierte als Finanzberater und Davis Polk Wardwell LLP diente als Rechtsberater für Verisk in Zusammenhang mit der Transaktion. Gibson, Dunn Crutcher LLP fungierte als Rechtsberater für Veritas.

Über Veritas Capital

Veritas ist ein langjähriger Technologieinvestor mit verwalteten Vermögenswerten in Höhe von 40 Milliarden US-Dollar, der den Schwerpunkt auf Unternehmen legt, die an der Schnittstelle zwischen Technologie und Regierung tätig sind. Das Unternehmen investiert in Unternehmen, die kritische Produkte, Software und Serviceleistungen bereitstellen in erster Linie technologiefähige und Technologielösungen für Regierungs- und Geschäftskunden aus aller Welt. Veritas strebt danach, Wert durch strategische Transformation der Unternehmen zu schaffen, in die es durch organische und anorganische Stoffe investiert.

Die Nutzung der Technologie, um positive Effekte auf äußerst wichtige Bereiche, wie etwa Gesundheit, Ausbildung und nationale Sicherheit zu erzielen, ist von zentraler Bedeutung für das Unternehmen. Veritas ist ein stolzer Verwalter inländischer Vermögenswerte, der die Qualität der Gesundheitsversorgung verbessert, wobei Kosten reduziert, unser Bildungssystem verbessert und unsere Nation und Verbündeten geschützt werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.veritascapital.com.

Über Wood Mackenzie

Wood Mackenzie ist eine vertrauenswürdige Quelle für kommerzielle Intelligenz für den globalen Rohstoffsektor. Wir befähigen unsere Kunden, bessere strategische Entscheidungen zu treffen, indem wir objektive Analysefunktionen und Beratungen zu Vermögenswerten, Unternehmen und Märkten zur Verfügung stellen. Weitere Informationen finden Sie unter www.woodmac.com oder folgen Sie uns auf Twitter: @WoodMackenzie.

WOOD MACKENZIE ist eine Marke der Wood Mackenzie Limited und unterliegt dem Markenschutz der Markenregistrierungen und/oder der Anwendungen in der Europäischen Gemeinschaft, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern in aller Welt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230202005243/de/

Contacts:

FÜR MEDIENVERTRETER

Für Veritas Capital:

FGS Global

VeritasCapital@fgsglobal.com

Für Wood Mackenzie:

Sonia Kerr, Director PR Internal Communications

Tel.: +44 330 174 7267

sonia.kerr@woodmac.com