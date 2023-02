Dank der angesehenen Marke und des Teams von Anteris erweitert Kymanox mit dieser Übernahme seine Kompetenz und geografische Reichweite um eine starke europäische Präsenz

MORRISVILLE, N.C. und HOLZKIRCHEN, Deutschland und KÜSSNACHT A.R., Schweiz, Feb. 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Kymanox Corporation ("Kymanox"), ein Unternehmen für professionelle Dienstleistungen, das ausschließlich für die Biowissenschaftsbranche tätig ist, hat heute die Übernahme der anteris medical GmbH und der anteris helvetia AG (zusammen "anteris") bekanntgegeben. Anteris ist auf die Unterstützung der Entwicklung und Vermarktung von Kombinationsprodukten, Medizinprodukten und In-vitro-Diagnostika spezialisiert. Diese Übernahme hilft beiden Unternehmen, ihr gemeinsames Unternehmensziel der geografischen Expansion zu verwirklichen und gleichzeitig die Dienstleistungskapazitäten durch die Bereitstellung einer breiteren Palette hochspezialisierter Dienstleistungen für die Kunden zu stärken. Die Stärke des Dienstleistungsangebots und der Niederlassungen der beiden Unternehmen wird ein enormer Vorteil für ihre Kunden sein, die wichtige Biologika, einschließlich Biosimilars und Zell- und Gentherapien, Pharmazeutika, Produktkombinationen aus Arzneimitteln und Medizinprodukten sowie Medizinprodukte auf die weltweiten Märkte bringen. Durch die Kombination des regulatorischen Fachwissens beider Unternehmen können die Kunden optimal von dieser Synergie profitieren, um die Einhaltung der Vorschriften und fehlerfreie Einreichungen bei der FDA, EMA und den benannten Stellen zu gewährleisten.



Mit Sitz in Holzkirchen bei München und Küssnacht a.R. bei Zürich bietet anteris innovative, ressourceneffiziente Lösungen für die ganzheitliche Entwicklung und technische Dokumentation für die Biowissenschaftsbranche. Die Teammitglieder von anteris in den Bereichen Technik, Qualität und regulatorische Angelegenheiten verfügen gemeinsam über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung von Kombinationsprodukten und -geräten, wobei der Schwerpunkt auf Lösungen für die Verabreichung von Biosimilars, EU-MDR, CE-Kennzeichnung, 510(k)-Einreichungen und Qualitätssystemvorschriften in allen wichtigen Märkten liegt.

Stephen M. Perry, Gründer und CEO von Kymanox, merkte an: "Wir freuen uns über den Zusammenschluss unserer Kompetenzen mit anteris, einem wendigen Unternehmen mit einem hervorragenden Ruf, das sich für die Programme seiner Kunden einsetzt und sich auf Ergebnisse konzentriert, was bedeutet, dass wichtige Behandlungen für bedürftige Patienten bereitgestellt werden. Darüber hinaus erfüllt die physische Präsenz von anteris in Deutschland und der Schweiz zusammen mit ihrer Stärke und Erfahrung im Bereich Biosimilars zwei wichtige strategische Anforderungen für Kymanox. Das Team von anteris teilt unsere Kernwerte - Qualität + Integrität + Dankbarkeit = Reputation - und bringt in Kombination mit den Kompetenzen von Kymanox ein einzigartiges Wertversprechen auf den Markt. Gemeinsam werden wir die Entwicklung von lebenswichtigen modernen Medikamenten unterstützen, damit die Menschen besser leben, länger lieben und mehr leisten können."

Dirk Kreder, Gründer und President von anteris, erklärte: "Die Kombination der Kompetenzen von anteris und Kymanox wird das Dienstleistungsangebot beider Unternehmen und ganz sicher auch unseres auf ein neues Niveau heben. Unser Team hat hart gearbeitet und Dutzende von erfolgreichen Kundenprojekten unterstützt, und es ist äußerst erfreulich zu sehen, dass dies von einem viel reiferen Unternehmen wie Kymanox anerkannt wird. Ich bin stolz auf jedes einzelne Mitglied unseres Teams, das uns an diesen Punkt gebracht hat, an dem wir gemeinsam mit Kymanox ein noch umfassenderes Angebot an Dienstleistungen und Kompetenzen für unsere aktuellen und zukünftigen Kunden auf der ganzen Welt anbieten können."

"Das umfassende ganzheitliche Dienstleistungsangebot von Kymanox, die Konzentration auf Lösungen zum richtigen Zeitpunkt und die Erfahrung mit der Zulassung von Produktkombinationen aus Arzneimitteln und Medizinprodukten sowohl in den USA als auch in Europa stellen eine perfekte Ergänzung für unser Geschäft dar", so Michael Gschwandtner, Mitbegründer und CTO von anteris.

Thierry Jomini, Geschäftsführer von anteris helvetia, kommentierte weiter: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Kymanox. Die Zugehörigkeit zu einer größeren und hochprofessionellen Organisation wird uns Zugang zu neuen Ressourcen verschaffen, um unsere Kunden besser zu bedienen und das enorme Wachstum der letzten Jahre fortzusetzen."

Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekanntgegeben.

Über Kymanox:

Kymanox ist eine Organisation für professionelle Dienstleistungen im Bereich Biowissenschaften, das Unternehmen in den Bereichen Technik, Wissenschaft, Projektmanagement, Qualität, menschliche Faktoren, Tests/QC, CQV und regulatorische Unterstützung ausschließlich in den Branchen Biotechnologie, Pharmazie, Medizinprodukte und Kombinationsprodukte unterstützt. Mit seinem breit gefächerten Expertenteam hilft Kymanox seinen Kunden bei der Bewältigung von Herausforderungen im Zusammenhang mit der Kommerzialisierung, die während des gesamten Lebenszyklus eines Produkts auftreten - von der frühen Entwicklung bis hin zur Vermarktung nach der Markteinführung - mit optimierter Sicherheit, Qualität, Wirksamkeit und Zugänglichkeit. Kymanox wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Morrisville, North Carolina.

Über anteris:

Das gemeinsame Team von anteris wurde 2014 (anteris medical) und 2018 (anteris helvetia) gegründet und unterstützt die Pharma-, Biotech- und Medizinproduktebranche weltweit durch das Management der Entwicklung, Qualität und Registrierung von Kombinationsprodukten (Arzneimittel/Medizinprodukt und Biologika/Medizinprodukt), Medizinprodukten und In-vitro-Diagnostika. Zu den von anteris unterstützten Produktregistrierungswegen für den EU-Markt gehören die Zulassung im Rahmen des zentralisierten Verfahrens, die Stellungnahmen der benannten Stellen, die CE-Kennzeichnung (alle Klassen) und für den US-Markt die Anträge im Rahmen der Verfahren 505(j), 505(b)(2) oder 351(k). Anteris unterstützt Kunden in mehr als einem Dutzend Ländern innerhalb und außerhalb Europas.

