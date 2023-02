Forscher:innen aus Schweden arbeiten an einer neuartigen Solarzelle, die doppelt so effizient wie herkömmliche Solarzellen aus Silizium sein soll. Derzeit wird die sogenannte Tandem-Solarzelle im All getestet. Fürs Hausdach ist sie aber zu teuer. Physiker:innen der schwedischen Universität Lund haben eine neuartige Tandem-Solarzelle entwickelt, die künftig eine doppelt so hohe Effizienz erreichen soll wie herkömmliche Solarzellen aus Silizium. ...

