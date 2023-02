The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.02.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.02.2023



ISIN Name

LU0378434582 LYX STOXX EU 600 ETF I

CA64132U1003 NUROSENE HEALTH INC.

US8621211007 STORE CAPITAL CORP.DL-,01

