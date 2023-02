Portugiesische Erzeuger nutzen die branchenführende Technologie von Fluence, um bessere Erträge und ein effizienteres Anbauverfahren zu erzielen

Fluence, ein weltweit führender Anbieter von energieeffizienten LED-Beleuchtungslösungen für die kommerzielle Cannabis- und Lebensmittelproduktion, unterstützt die Ausweitung des Anbaus von medizinischem Cannabis in pharmazeutischer Qualität in Portugal.

Fluence LEDs in action at the Key Leaves facility in Portugal

Portugals Cannabisgesetzgebung gehört zu den fortschrittlichsten der Welt, und sein etabliertes Lizenzierungssystem ist den meisten anderen europäischen Ländern voraus. Portugal entkriminalisierte den persönlichen Cannabiskonsum im Jahr 2001 und legalisierte den medizinischen Gebrauch im Jahr 2018. Seitdem wurden 20 offizielle Lizenzen für die Erzeugung, Verarbeitung, Einfuhr, Ausfuhr oder eine Kombination von Kategorien von medizinischem Cannabis erteilt. Dabei fiel die Wahl auf Fluence, das für die Beleuchtung von mehr als der Hälfte der Pflanzen zuständig ist.

Key Leaves, ein Marktführer für medizinischen Cannabis in Portugal, ist eines der 20 Unternehmen, die von der portugiesischen Regierung eine Lizenz für medizinischen Cannabis erhalten haben. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, medizinische Cannabisprodukte in Premiumqualität zu liefern, die den Großhandelsstandards der Guten Landwirtschafts- und Sammelpraxis (Good Agricultural and Collection Practice, GACP) und der Guten Vertriebspraxis (Good Distribution Practices, GDP) sowie allen relevanten portugiesischen Vorschriften entsprechen.

Als vollständig überdachte Anlage, die sich der Forschung und Entwicklung widmet, hängt der Erfolg von Key Leaves von der Beleuchtung aus einer Hand ab mehr als 20 vollständige Anbauzyklen wurden mit Fluence LED-Technologie durchgeführt. Die LEDs von Fluence haben Key Leaves dabei unterstützt, die Produktions- und Anbau-Lichtzyklen zu optimieren, den Pflanzenertrag und die Gleichmäßigkeit zu steigern und den Energieverbrauch zu senken.

"Um unsere Geschäftsziele mit möglichst effektiven und effizienten Produktionsprozessen zu erreichen, haben wir in die besten verfügbaren Technologien und Partnerschaften investiert", so Alessandro Radici, CEO von Key Leaves. "Dank der marktführenden LED-Technologie von Fluence und der Unterstützung durch die Forschungs- und Gartenbauteams von Fluence sind wir in der Lage, den Anbau mit höchster Effizienz durchzuführen, ein hochgradig standardisiertes Produkt zu liefern und eine konstante Versorgung unserer Kunden zu gewährleisten."

Fluence liefert LED-Beleuchtungslösungen an zehn weitere lizenzierte portugiesische Hersteller von medizinischem Cannabis darunter Bathera, Curaleaf International und Clever Leaves sowie das vorlizenzierte Unternehmen AceCann sowie an mehrere weitere Unternehmen, die sich derzeit um eine Lizenzierung bemühen. Bathera, ein deutsches Unternehmen, hat vor kurzem mit der Produktion seines eigenen medizinischen Cannabis begonnen und beschlossen, seine Indoor-Anbau- und Produktionsanlage in der Nähe von Lissabon zu errichten. Die Anlage, die sich derzeit im Bau befindet, umfasst 6.000 Quadratmeter für den Anbau und 3.000 Quadratmeter für unterstützende Bereiche wie eine GMP-Zone, sechs Trocknungsräume und Platz für das manuelle Schneiden und die manuelle Verpackung.

"Dank des vorteilhaften portugiesischen Wetters ist der Anbau im Freien natürlich möglich. Wir haben bei jeder Bauentscheidung gründlich recherchiert und analysiert. Nach Prüfung der unterschiedlichen Optionen haben wir uns entschieden, dass der Anbau in Innenräumen der einzige Weg ist, um stabile und qualitativ hochwertige Produkte zu gewährleisten", erläuterte Boris Agababov, Gründer und CEO von Bathera.

Curaleaf International konzentriert sich auf die Förderung des therapeutischen Werts von Cannabis für medizinische Zwecke, um Produkte zu entwickeln, die die Bedürfnisse von Patienten in ganz Europa erfüllen. Das Engagement des Unternehmens für Zugänglichkeit, Forschung und datengestützte Produktqualität führte es zu Fluence, als ein Beleuchtungspartner für seine portugiesischen Aktivitäten gesucht wurde.

"Ziel von Fluence ist es, unsere Kunden dabei zu unterstützen, intelligenter zu wachsen und effiziente Skaleneffekte zu erzielen", erklärte Jörg Meyer-Brenken, Lead Account Manager für Cannabis in EMEA bei Fluence. "Wir lassen uns von der Wissenschaft leiten, und der kollaborative Ansatz, den wir verfolgen, um unseren Partnern maßgeschneiderte Beleuchtungslösungen, Wissen und Erfahrung zu bieten, hat sich als unerlässlich erwiesen, insbesondere mit Blick auf die aufstrebenden medizinischen Cannabismärkte."

André Lagareiro, der portugiesische Account Manager von Fluence für Portugal, arbeitet eng mit den portugiesischen Kunden von Fluence zusammen, um ihnen dabei zu helfen, die richtigen Beleuchtungslösungen zur Optimierung des Pflanzenwachstums und des Anlagenbetriebs zu finden.

"Die Unterstützung von Unternehmen bei der Innovation und Weiterentwicklung des medizinischen Cannabisbetriebs im Rahmen der portugiesischen Gesetzgebung erfordert ein tiefes Verständnis sowohl des Cannabisanbaus als auch der europäischen Regulierungsstandards", unterstrich Lagareiro. "Das unübertroffene Spitzenprodukt, die Marktexpertise und die Servicequalität des hauseigenen Forschungs- und Entwicklungsteams von Fluence sind der entscheidende Faktor für die vielen portugiesischen Cannabisunternehmen, die sich für Fluence als Partner für Beleuchtungstechnologie entschieden haben."

Weitere Informationen über Fluence finden Sie unter www.fluence.science.

Über Fluence

Fluence Bioengineering, Inc. (Fluence) entwickelt leistungsstarke und energieeffiziente LED-Beleuchtungslösungen für die kommerzielle Pflanzenproduktion und Forschungsanwendungen. Fluence ist ein führender Anbieter von LED-Beleuchtung auf dem globalen Cannabismarkt und setzt sich für eine effizientere Pflanzenproduktion bei den weltweit führenden vertikalen Farmen und Gewächshausanbauern ein. Der globale Hauptsitz von Fluence befindet sich in Austin, Texas, und der EMEA-Hauptsitz in Rotterdam, Niederlande. Fluence ist eine Geschäftseinheit innerhalb des Geschäftsbereichs Digital Solutions von Signify. Für weitere Informationen über Fluence besuchen Sie bitte www.fluence.science.

Über AceCann

AceCann ist ein portugiesisches Unternehmen für medizinisches Cannabis, das in der Nähe von Lissabon eine kosteneffiziente, skalierbare und qualitativ hochwertige biologische Indoor-Anbau- und Extraktionsanlage betreibt. AceCann konzentriert sich auf die Entwicklung neuer medizinischer Darreichungsformen für Cannabis, arbeitet mit lokalen und internationalen Universitäten zusammen und verfügt über eine flexible Struktur, die in der Lage ist, rasch Entscheidungen zu treffen, um je nach Marktnachfrage und -bedarf zu skalieren.

Über Key Leaves

Key Leaves ist ein portugiesisches Unternehmen, das 2015 gegründet wurde und von Infarmed für den Anbau, Import und Export von Cannabisprodukten lizenziert wurde. Mit einem multikulturellen und diversifizierten internationalen Team ist Key Leaves stolz darauf, mit einigen der renommiertesten Fachleute und Experten auf dem Gebiet des medizinischen Cannabis zusammenzuarbeiten.

Über Bathera

Bathera ist ein vertikal integriertes medizinisches Cannabisunternehmen mit Niederlassungen in Deutschland und Portugal. Zusätzlich zu seiner hochmodernen Indoor-Anlage für medizinischen Cannabis in Portugal betreibt Bathera zwei unabhängige Großhandels- und Importunternehmen für medizinischen Cannabis in Deutschland.

Über Curaleaf

Curaleaf International (ehemals EMMAC Life Sciences Group) ist Europas größtes vertikal integriertes Cannabisunternehmen, das bahnbrechende Wissenschaft und Forschung mit modernstem Anbau, Extraktion und Produktion verbindet. Mit einem einzigartigen Liefer- und Vertriebsnetz in ganz Europa verfolgt Curaleaf International die Vision, das lebensverbessernde Potenzial von Cannabis zu den Menschen zu bringen, die es brauchen. EMMAC Life Sciences wurde im März 2021 von Curaleaf Holdings übernommen. Für weitere Informationen über Curaleaf International besuchen Sie bitte www.curaleafinternational.com

