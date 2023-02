FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Meta von 125 auf 200 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es scheine so, als habe der Social-Media-Konzern (Facebook, Instagram) seine richtige Medizin gefunden, schrieb Analyst Benjamin Black in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Herausforderungen seien in seinen Augen eher kurzfristiger Art, sodass der Gegenwind bei Zeit nachlassen sollte. Das Unternehmen lege nun auch seinen Fokus stärker auf Effizienz./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2023 / 10:01 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US30303M1027

Comeback Aktien - Fünf Top-Werte für Ihr Depot Jetzt im kostenlosen Report: Schwierige Zeiten an der Börse brauchen starke Aktien. Am besten solche, die auch noch günstig zu haben sind. Börsenprofi Lars Wißler hat fünf Top-Werte für Sie herausgesucht.